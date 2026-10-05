Radio-televizija Srbije obaveštava gledaoce da nova domaća serija "Pupin" počinje da se emituje 13. novembra, petkom i subotom od 20 časova na RTS1.  Emitovanje prve epizode planirano je bilo od 9. oktobra, ali je zbog predstojećih parlamentarnih izbora to pomereno.

Poštujući Zakon o elektronskim medijima, kojim je definisan Pravilnik REM-a o načinu izvršavanja  obaveza pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje - a prema kome je tokom izborne kampanje zabranjeno prikazivati igrane, dokumentarne, zabavne ili druge slične programske sadržaje u kojima se pojavljuje funkcioner ili predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat (član 4. Pravilnika) - seriju ćemo emitovati u novom, gore navedenom terminu. 

Serija "Pupin" prati život jednog od najznačajnijih srpskih i svetskih naučnika od detinjstva u Idvoru, gde se njegova mašta hrani narodnim pričama, putanjama zvezdanih jata, pastirskim igrama i majčinim poukama, preko školovanja u Pančevu, gde se prvi put susreće sa političkim nasiljem i nepravdom, odlaska iz rodnog mesta i velikih iskušenja u Evropi i Americi, pa sve do njegovih najvećih životnih pobeda i konačnog trijumfa. 

Foto: RTS promo

 

 

Prateći Pupinov život na scenu izvodimo i velike istorijske ličnosti njegovog doba: Nikolu Teslu, Guljelma Markonija, DŽona Rokfelera, Vudroa Vilsona i druge ljude koji su oblikovali moderni svet. NJihovi susreti sa Pupinom otvaraju pitanja istine, časti, slave, naučnog prestiža i načina na koji se stvaraju mitovi. Ko ostaje upamćen? Ko biva pogrešno shvaćen? I šta čovek duguje istini kada mu je lakše da ćuti?

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Glumačku podelu čine Dragan Mićanović, Relja Štiglić, Nikola Jonić, Filip Stankovski, Teodora Dragičević, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Sara Cizelj, Maks Milhof, Sergej Trifunović, Jan Bin, LJubomir Bandović, Dubravka Kovjanić, Jovan Jovanović, Tihomir Stanić, Miša Samolov, Slaviša Čurović, Nika Rozman, Nebojša Milovanović i mnogi drugi.

Autorsku ekipu predvodi reditelj Danilo Bećković, dok su scenaristi: Danilo Bećković, Dušan Bulić, Ivan Jovanović, Grgur Strujić i Filip Vujošević. Direktorka fotografije je Bojana Andrić, kompozitor Marko Kon, a izvršna produkcija je Mali Budo.

 

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