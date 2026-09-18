Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska, posle iskustva u Jutarnjem programu na Blic TV-u, oprobala se i u novom TV formatu na RTS-u.

Baš kao i njen bivši suprug Ognjen Amidžić na "Pinku", ona će se u jesenjoj programskoj šemi RTS-a okušati u vođenju zabavnog šou-programa - emisije "Pogodi šta umeš". Foto: Antonio Ahel/ATA images

Reč je o formatu koji, kako se najavljuje. spaja talenat, zabavu i kviz, a takmičari će imati zadatak da otkriju skrivene talente gostiju. Danijela Dimitrovska priznaje da joj je prelazak iz informativnog u zabavni program posebno prijao.

"Zahvalna sam na toj prilici"

- Jutarnji program "Blic TV" i taj vid informative definitivno su za mene bili jedan dobar dril. Stekla sam iskustvo i imala priliku da učim od ljudi koji su vrhunski u svom poslu i zaista im hvala na tome. Zahvalna sam na toj prilici, ali mi je to dalo mogućnost da se sada, u ovako jednom zabavnom formatu, osećam kao svoj na svome i potpuno komforno. Tako da mislim da sam ja ipak više za zabavni program - priča za "Blic" Danijela Dimitrovska.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Iako je televizija trenutno u fokusu, njen poslovni dan odavno se ne završava kada se kamere ugase. Danijela je veoma aktivna i na društvenim mrežama, gde je prati veliki broj ljudi, a u međuvremenu je napravila i filmski izlet. Uskoro je očekuje i premijera drugog dela "Povratka Žikine dinastije".

"Za porodicu se uvek nađe vremena"

Uprkos brojnim poslovnim obavezama, Danijela ističe da joj je najvažnije da sačuva vreme koje provodi sa najbližima. Za nju su porodični trenuci posebno dragoceni, pa se trudi da posao ne zauzme baš svaki deo njenog dana.

- Ja se stvarno trudim da ne izgubim i tu svoju privatnost. Jako volim da sam kod kuće sa svojom porodicom i da budem i domaćica i da skuvam, i u tome uživam. To je neko vreme za sebe, za mene, i da budem sa svojim sinom i suprugom, ali i sa roditeljima i sestrom u Požarevcu. Nađem vremena. Za to se uvek nađe vremena, znate. Ko želi, nađe - kaže Danijela. Foto: ATA images/A. Ahel

A kada je reč o kuhinji, Dimitrovska bez mnogo razmišljanja otkriva da joj spremanje domaćih jela predstavlja pravo zadovoljstvo. Od pasulja i sarme do kiflica, palačinki i krofni na njenom meniju, kako kaže, najviše mesta ima za tradicionalnu kuhinju.

- Ja volim sve domaće. Znači, idemo od pasulja, preko sarme, ne znam, šta god iz naše narodne kuhinje obožavam. Volim da mesim kiflice i da sinu spremim palačinke i krofne. Tako da sam ja baš ona prava u kuhinji. To me opušta. Ne sad da ne ispadne da se hvalim, prosto je to nešto što mene opušta, a onda bude i lepo i u mojoj kući - otkriva kroz smeh manekenka.

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