Jelena Karleuša i Duško Tošić su 6. septembra organizovali gala slavlje za rodenđane svojih ćerki Atine i Nike, na kojem je bilo i mnogo njenih kolega.

Karleuša je gostovala u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom progovorila o slavlju, ali i o poklonima i kovertama koje su ćerke dobile.

- Moram da te pitam, da li su koverte bile pune, i da li te čeka sada dizanje kredita da bi se odužila svim tim ljudima? - upitao je Ognjen Amidžić Jelenu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ona je otkrila i da je nakon što su otvorili poklone, mnoge morala i lično da pozove.

- Moram i to da kažem, zvala sam sve ljude koji su preterali sa parama u kovertama. Htela sam da vratim, ali nisu hteli da čuju. Ja sad moram da im se duplo odužim. Hvala svima - otkrila je Karleuša u emisiji "Amidži šou".

Prema Kurirovim saznanjima, pokloni u kovertama su zaista premašila očekivanja svih, a posebno domaćina, kojima to nije ni bilo bitno.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Radi se o cifri od čak 100.000 evra, pa su tako neke od zvanica davale i po 1.000 evra za svaku od slavljenica, što skoro nije zabeleženo na nekom domaćem veselju.

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Podsetimo, Atina i Nika su gotovo od svih kao poklon doneli koverte i cveće, a Boki 13 nije žalio kad je reč o darovima za ćerke svoje prijateljice. On je Atini i Niki doneo torbe poznatih brendova "alaja" i "miju miju", za koje je iskeširao 6.000 evra.

Naravno, i Jelena i Duško su ćerkama, pored gala proslave, kupili vredne poklone. Od roditelja su slavljenice dobile zlatni nakit poznatog juvelirskog brenda koji će im ostati za uspomenu.

(Kurir)

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