Pevačica Lepa Brena primila je rešenje iz PIO fonda o ostvarivanju prava na nadoknadu, prošle godine u avgustu mesecu.

Ne oseća se kao penzionerka

- Drago joj je što je doživela penziju, ali se ne oseća kao penzionerka i sama ta "titula" joj je čudna. Naročito što neće promeniti način život. Brena će nastaviti da nastupa kao i dosad, ali će i uživati maksimalno, što je već počela za vreme korone. Tada je još shvatila da je vreme da se posveti više sebi i Bobi posle godina napornog rada - ispričao je izvor tada. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je ostvarila pravo na penziju nakon 40 godina uspešnog radnog staža, a o visini primanja, pevačica nikada nije želela da govori.

Ko je sve Breni proricao sudbinu?

Ona je jednom prilikom govorila o proročanstvu Baba Vange, kada je otkrila da joj je još u detinjstvu jedan vidovnjak prorekao sudbinu. Naime, ona je jednom prilikom govorila o dva proroka koji su bili ključni u njenom životu. Jedan od njih joj je prorekao sudbinu da će biti velika zvezda.

- Dva proroka su bila krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vreme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sećam se da sam sa svojom mamom bila kod komšinice teta Sene. Došao je jedan stariji čovek, koji je zamolio za času vode. Brzo sam ustala i dodala mu je. On je ušao i seo u prostoriju. Pitao me je čija sam, na šta se nadovezao: "Vidite ova vaša ćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme". Tada sam već pomislila kakve su ovo gluposti. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, u tom trenutku sam izgovorila: "Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće" - rekla je Brena i nastavila: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Pomisli na mene i upali mi sveću"

- Pogledao me je i poručio mi: "Bolestan sam čovek i idem na Sremski front, bolujem od dijabetesa. Molim te, kada se to desi, seti me se. Pomisli na mene i upali mi sveću". Ja ću sad da se rasplačem koliko je to za mene bio emotivan momenat. Tada sam bila dete i nisam mogla ni da pretpostavim šta mi sudbina sprema. I dan danas ga se sećam, uvek mu zapalim sveću - ispričala je pevačica.

Pevačica je imala prilike da se još jednom susretne sa prorokom, a to je naredni put bila čuvena Baba Vanga, koja joj je tada pored proročanstva za karijeru rekla i da će rađati samo mušku decu.

(Mondo)

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