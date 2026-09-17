Presuda kojom je nekadašnji politički lider OVK i bivši predsednik Kosova, Hašim Tači, u Hagu osuđen na 25 godina zatvora za ratne zločine ponovo je skrenula pažnju javnosti na njegovu prošlost i ljude koji su ga podržavali.

Foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

Tokom njegove političke i vojne karijere, podrška nije stizala samo iz političkih krugova, već i od estradnih ličnosti. Nekoliko pevačica sa albanske scene otvoreno je veličalo njegov lik i rad, a među njima se posebno izdvojila kosovska pevačica Leonora Jakupi.

Leonora Jakupi izgradila je značajan deo svoje karijere upravo na nacionalističkim i ratnim pesmama posvećenim OVK i njenim komandantima.Potiče iz Skenderaja u Drenici, kraja koji je bio glavno uporište OVK i politička baza Hašima Tačija, a njen otac je i sam bio pripadnik te organizacije i poginuo je u sukobima 1998. godine.

NJena najpoznatija pesma iz perioda sukoba, "A vritet pafajësia" ("Da li se ubija nevinost") nastala je krajem devedesetih i otvoreno slavi borce iz Drenice, odakle potiče i sam Tači, poznat i pod nadimkom "Gjarpri" ili "Zmija".

Čak i u jednoj od poslednjih pesama "Komandant", Jakupi poručuje: "Ustanite Albanci, ovo je naša poslednja bitka".

Jakupi je u spotovima i na javnim nastupima nosila vojne uniforme i kape sa simbolima OVK, otvoreno podržavajući vođe te organizacije, a nakon što je Tači uhapšen i prebačen u Specijalizovani sud u Hagu, redovno je objavljivala njegove fotografije na društvenim mrežama, javno se protivila procesu i izvodila svoje ratne pesme na skupovima podrške.

Srbe u pesmama je zvala pogrdnim imenima, uz stihove: "Proterali su nas, spalili nam ognjište, ubili nam majku, ubili nam sestru...", poručujući da je srpska vlast na Kosovu bila "okupatorska" i da je "proterana u krvi", slaveći OVK kao jedinu pravu silu.

LJenora se sada oglasila nakon presude, objavivši fotografiju optuženika iz Haga uz reči: "Danas je ubijena naša sloboda! Ne u moje ime, ne u ime naroda Kosova. Već u ime Srbije i podlog Haškog tribunala!".

U komentarima su je mnogi podržali, međutim, potpuno je druga priča na drugim društvenim mrežama, gde su njen postupak odmah osudili.

(Mondo)

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