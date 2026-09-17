Presuda kojom je nekadašnji politički lider OVK i bivši predsednik Kosova, Hašim Tači, u Hagu osuđen na 25 godina zatvora za ratne zločine ponovo je skrenula pažnju javnosti na njegovu prošlost i ljude koji su ga podržavali.

Foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

 

 

Tokom njegove političke i vojne karijere, podrška nije stizala samo iz političkih krugova, već i od estradnih ličnosti. Nekoliko pevačica sa albanske scene otvoreno je veličalo njegov lik i rad, a među njima se posebno izdvojila kosovska pevačica Leonora Jakupi.

 

 

Pročitajte još

"500.000 ljudi na koncertu Tompsona ne zna šta je Jasenovac"

"500.000 ljudi na koncertu Tompsona ne zna šta je Jasenovac"

14:53

Tajna hita: Bajaga konačno otkrio ko je misteriozna Tamara

Tajna hita: Bajaga konačno otkrio ko je misteriozna Tamara

14:49

Nik Rajner NEĆE biti osuđen na smrt - preti mu OVA kazna

Nik Rajner NEĆE biti osuđen na smrt - preti mu OVA kazna

14:17

Ispovest Slobe: "Majka nije imala para da mi kupi kiflu"

Ispovest Slobe: "Majka nije imala para da mi kupi kiflu"

13:51

Leonora Jakupi izgradila je značajan deo svoje karijere upravo na nacionalističkim i ratnim pesmama posvećenim OVK i njenim komandantima.Potiče iz Skenderaja u Drenici, kraja koji je bio glavno uporište OVK i politička baza Hašima Tačija, a njen otac je i sam bio pripadnik te organizacije i poginuo je u sukobima 1998. godine.

 

 

NJena najpoznatija pesma iz perioda sukoba, "A vritet pafajësia" ("Da li se ubija nevinost") nastala je krajem devedesetih i otvoreno slavi borce iz Drenice, odakle potiče i sam Tači, poznat i pod nadimkom "Gjarpri" ili "Zmija".

Čak i u jednoj od poslednjih pesama "Komandant", Jakupi poručuje: "Ustanite Albanci, ovo je naša poslednja bitka".

 

 

Jakupi je u spotovima i na javnim nastupima nosila vojne uniforme i kape sa simbolima OVK, otvoreno podržavajući vođe te organizacije, a nakon što je Tači uhapšen i prebačen u Specijalizovani sud u Hagu, redovno je objavljivala njegove fotografije na društvenim mrežama, javno se protivila procesu i izvodila svoje ratne pesme na skupovima podrške.

Srbe u pesmama je zvala pogrdnim imenima, uz stihove: "Proterali su nas, spalili nam ognjište, ubili nam majku, ubili nam sestru...", poručujući da je srpska vlast na Kosovu bila "okupatorska" i da je "proterana u krvi", slaveći OVK kao jedinu pravu silu. 

 

 

LJenora se sada oglasila nakon presude, objavivši fotografiju optuženika iz Haga uz reči: "Danas je ubijena naša sloboda! Ne u moje ime, ne u ime naroda Kosova. Već u ime Srbije i podlog Haškog tribunala!".

U komentarima su je mnogi podržali, međutim, potpuno je druga priča na drugim društvenim mrežama, gde su njen postupak odmah osudili. 

(Mondo)

Uznemirujuće, strašna povreda potresla Balkan! Po prvi put se oglasio nakon operacije: "FNC mi je platio lečenje..."
Sport

Uznemirujuće, strašna povreda potresla Balkan! Po prvi put se oglasio nakon operacije: "FNC mi je platio lečenje..."

Kakav meč - totalna ludnica: Tuča, crveni kartoni i Sergej Milinković-Savić kao heroj Al Hilala u Ligi šampiona (VIDEO)
Sport

Kakav meč - totalna ludnica: Tuča, crveni kartoni i Sergej Milinković-Savić kao heroj Al Hilala u Ligi šampiona (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Kosovo i Metohija #VIP #OVK #haški sud #međunarodni krivični sud u Hagu #Hašim Tači #Hašim Tači suđenje #ratni zločini nad Srbima #ratni zločinac Hašim Tači #osuđen Hašim Tači #Leonora Jakupi #pevačica Leonora Jakupi
Komentari 0
"ЗАШТО БИСМО ТО МОРАЛИ ДА ТРПИМО?" Ломпар: Пајтић командује свима са студентске листе кад и шта смеју да кажу (ВИДЕО)

"ZAŠTO BISMO TO MORALI DA TRPIMO?" Lompar: Pajtić komanduje svima sa studentske liste kad i šta smeju da kažu (VIDEO)