Glumica Jelena Jovičić i njen partner Marko su se jedno dugom zakleli na večnu ljubav. Glumica se treći put udala, a kako je nedavno otkrila srećna je u ljubavi i nada se da će joj ovaj brak biti treća sreća.

Ekipa domaćih medija ju je uslikala u centru Beograda nakon što je obavljeno građansko venčanje. Jelena je imala punđu, bila diskretno našminkana i bila je u beloj haljini. Sa njom je sve vreme bila kuma, a ubrzo zatim je po njih dve došao Jelenin suprug. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Pronašli smo mir jedno u drugom"

LJubavna priča Jelene i Marka počela je prošle godine, a danas, kaže glumica, njih dvoje uživaju u miru koji su pronašli jedno u drugom.

- Sve je super, hvala Bogu, da kucnemo u drvo. Pronašli smo mir jedno u drugom. Neću ništa da ureknem. Samo nam želim da budemo zdravi, jer ništa ne vredi ako nema zdravlja. To je ono što nam najviše želim.

Posebno mesto u njenim željama zauzimaju deca i porodica.

- Od mame mi je ostalo da, kad god vidim mlad mesec, pomislim na neku želju. Nikada nisam imala neke velike želje, da imam ovo, da radim ono, da imam puno para, ništa materijalistički. Uvek sam imala želju samo da svi budemo zdravi, da budemo srećni. I evo, mogu da kažem, hvala ti. Kucamo se u drvo, da tako i ostane.

Jelena smatra da je ovo za oboje treća sreća, ali upravo zato na ljubav danas gleda drugačije nego ranije.

- Šta je ljubav zavisi od toga ko kako gleda na to. LJubav nije samo strast, već i prihvatanje osobe onakve kakva ona po prirodi jeste. LJubav je razumevanje, ljubav je briga za tog nekog, konstantna. Ne zato što to tako treba, nego zato što to osećate, smatra umetnica.

Inače, glumica je sa partnerom Markom pronašla svoj mir u Ivanovu, gde grade ne samo novu kuću, već i novi životni početak.

(Mondo)

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