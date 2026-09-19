Srpska političarka Danijela Nikolić bila je kuma na venčanju Dee Đurđević i Lazara. Ona je otkrila kako se upoznala sa Deom, ali i kako je protekao čin venčanja u Hramu.

Danijela je na početku istakla da su se i ona i Dea mnogo radovale venčanju, odnosno da se ne zna koja se više radovala. Foto: Jutjub printskrin/Pink.rs, V. Danilov

- Pa nekako obe, isto se radujemo ovom današnjem danu i nekako je upotpunjuje Iris sa nama to je ona seća koju smo dočekali. Šta ćete lepše za jednu mladu porodicu, jedan mladi bračni par kud lepše, jedno lepo venčanje koje je bilo u kripti Hrama Svetoga Save i tu je naravno jedna lutkica bila sve vreme, naša Iris, a ja se nadam ubrzo je krstimo i nadam se čekamo i drugo. Uglavnom je bila mirna, zdrava, lepa slatka bebica koja nije plačljiva. Svu snagu je nasledila od majke, rekla je Danijela, pa otkrila kako su se upoznale. Foto: ATA images/Bane T. Stojanović

- Kada smo se upoznale 2020. godine ona je bila u Kosovskoj Mitrovici poslom i ja sam je tamo dočekala i prijateljstvo se desilo. Ona je rođena 19. jula, ti datumi su nas spojili i eto danas je venčanje 19. Dea je jedna duša i ja sam srećna i blagoslovena što kumujem jednoj takvoj ženi.

Ona je otkrila i kako je izgledao trenutak kada ju je Dea pitala da joj kumuje na venčanju, a u tom trenutku se rasplakala od sreće. Foto: Jutjub printskrin/Pink.rs, V. Danilov

- Bili smo na jednom ručku, i ona je u jednom trenutku rekla je l' znaš zašto smo se danas videle, i tada me je pitala da joj budem kuma, ja sam počela da plačem, nisam to očekivala, to nas je vezalo još više i ovaj datum jeste večan.

Bajkovita dekoracija

Dekoracija na venčanju osmišljena je do najsitnijih detalja. Dominiraju krem i zlatne nijanse. Okrugli stolovi sa krem stolnjacima okruženi su elegantnim zlatnim stolicama sa belim jastucima. Bogati buketi od pampas trave i delikatnih belih ruža dominiraju kao centralni ukrasi na stolovima. Prozirni tanjiri sa zlatnim rubom, zlatni escajg, visoke sveće i personalizovani brojevi stolova učinili su da svako mesto izgleda kao u elitnim svetskim magazinima.

Na samom ulazu u bajkoviti prostor postavljen je elegantan ram sa natpisom: "Dobro došli na naše venčanje – Dea i Lazar, 19.09.2026.", ukrašen raskošnom pampas travom i belim cvećem, koji je već pri dolasku nagovijestio gostima da ih čeka noć za pamćenje.

(Blic)

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