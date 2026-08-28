General Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica.

Pokojni general je uživao veliko poštovanje u srpskom narodu koji ga je voleo i slavio kao heroja.

Šta su zapravo Srbi iz Republike Srpske mislili o Mladiću možda najbolje govori izjava pokojnog glumačkog velikana Nebojše Glogovca koji opisuje kako su ljudi iz njegovog rodnog kraja gledali na generala.

- Znam da Nevesinjci moj dragi, hrabri i pošteni ljudi koji su branili svoj prag, pre svega, za vreme rata, kažu da je Ratko Mladić za njih jedan ozbiljan vojnik i jedna časna vojnička figura.

To su ljudi koji su bili po rovovima i imali kontakata sa njim - rekao je Glogovac koji je preminuo 2018. godine posle kratke i teške bolesti, u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

Podsetimo, Nebojša Glogovac je rođen u Trebinju 1969. godine i uvek je rado isticao svoje poreklo.

Ko je bio Ratko Mladić

Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992—1995) i jedan od srpskih vođa tokom raspada Jugoslavije. Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

Mladić je prvo raspoređen u 3. armijsku oblast 27. septembra 1965, u garnizon u Skoplju, gde je sa činom potporučnika komandovao vodom 89. pješadijskog puka. Čin potpukovnika dobija 25. decembra 1980. u Odeljenju za operativnu nastavu u komandi garnizona Skoplje.

Zatim je postavljen na položaj komandanta 39. pešadijske brigade u Štipu.

Mladić se 1991. nalazio na dužnosti pomoćnika komandanta 52. (prištinskog) korpusa na Kosovu i Metohiji. Ubrzo nakon njegovog imenovanja, došlo je do ozbiljnog pogoršanja situacije u Hrvatskoj i borbenih dejstava, koja su vođena između hrvatskih paravojnih snaga i dela JNA, pa je krajem juna premešten u Knin kao komandant 9. korpusa JNA. Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/Profimedia

Na dužnost načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske postavljen je u maju 1992 i na toj dužnosti je ostao do decembra 1996. godine.

Haški tribunal je podigao optužnicu protiv Mladića 1995. godine. NJegovo hapšenje i izručenje bilo je jedan od uslova otpočinjanja pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji; za informacije koje mogu doprineti njegovom hapšenju ponuđena je nagrada od 1 do 10 miliona evra.

Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011 a Haškom tribunalu je izručen 31. maja iste godine. U nekoliko gradova Srbije i Srpske su održani protesti protiv hapšenja. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP/Profimedia

Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine po 11 tačaka optužnice, uključujući i za masakr u Srebrenici. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. osuđen je na doživotan zatvor, što je potvrdilo sudsko veće Mehanizma 8. juna 2021. godine.

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