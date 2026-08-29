Češki novinar i publicista Radim Panenka oglasio se nakon što je tamošnja policija pokrenula istragu protiv njega zbog objave o smrti generala Ratka Mladića.

Panenka se našao na udaru čeških organa koji proveravaju da li je počinio krivično delo "osporavanja genocida" samo zato što je na društvenim mrežama poručio - da je general Mladić spasao srpski narod u Bosni od istrebljenja i da je kao vojnik časno branio svoju zemlju.

- Nakon što sam od svojih srpskih prijatelja dobio informaciju o smrti generala Ratka Mladića, napisao sam na svoje društvene mreže kratku izjavu. Reč je bila o nekoliko reči kojima sam se oprostio od generala. Dobro poznajem njegovog sina Darka, koji je moj prijatelj, a moj veliki drug Rajko Doleček, koji je nažalost već preminuo, bio je dugogodišnji ogromni prijatelj Ratka Mladića i cele porodice. Osim toga, kao novinar se dugo bavim problematikom raspada bivše Jugoslavije i pre nekoliko godina napisao sam knjigu o Haškom tribunalu i njegovom veoma čudnom pristupu prema svim Srbima. Stoga mi je bilo automatski da u vezi sa odlaskom generala napišem češkoj javnosti nekoliko reči. Naglasio sam pre svega ono što se u zapadnim medijima namerno ne pojavljuje, ali nikako nije reč o nekakvoj "šokantnoj" izjavi - kazao je Panenka za Kurir.

Dodaje da je "šokantna bila reakcija nekih aktivista i sadašnjih čeških antivladinih nevladinih organizacija".

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- Počele su da me skandalizuju i podnose krivične prijave policiji, jer sam navodno, po njihovom mišljenju, umanjivao genocid. Pored toga je počela da vrišti bosanska ambasadorka u Pragu i da zahteva de fakto moje kažnjavanje. Sada mi predstoji saslušanje u policiji, gde očekujem ubrzo poziv, i postepeno će se videti da li će policija odbiti optužbe ili će me izvesti pred sud, gde za poricanje genocida može da se izrekne kazna do 3 godine zatvora - istakao je Panenka.

 

Kako kaže, veoma je zahvalan stotinama čeških građana koji su mu javno i privatno izrazili podršku.

- I veoma cenim podršku svojih prijatelja iz Republike Srbije i iz Republike Srpske - poručio je Panenka.

Panenka je rekao da i da trenutno piše knjigu o Kosovu i Metohiji, kako bi, kako kaže, Česi više upoznali istinu o istoriji, ratu i albanskom teroru.

(Kurir)

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