“Od sinoć, pa sve do danas, pristižu mi izveštaji o situaciji u selu Mila, gde je nakon ruskog napada došlo do niza eksplozija. Još jedan takav zločin, nakon onoga što se dogodilo u Višnevom, apsolutno je nedopustiv”, napisao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je dodao da očekuje da detalji budu hitno predočeni javnosti.

“Prvi udar je pogodio skladište municije, objekat Snaga odbrane, koje nikako nije smelo tu da se nalazi. Došlo je do eksplozije granata, mina, druge municije i dronova. Razmere su velike”, naveo je Zelenski.

On je dodao da je već obavljen razgovor sa generalnim tužiocem, predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe bezbednosti Ukrajine i glavnokomandujućim zvaničnicima koji raspolažu svim što je neophodno za sprovođenje istrage. Foto: Depositphotos/Oleksandr_Gusev

“Želim posebno da zahvalim svima koji su na terenu, kao i na drugim mestima ruskih napada, i koji čine sve što je u njihovoj moći da pomognu i spasu ljude”, poručio je Zelenski.

Povodom napada se oglasio i ukrajinski premijer Sergej Korecki, koji je u objavi na Telegramu naveo da je u toku akcija spasavanja i da je evakuisano oko 400 ljudi.

“Jutros sam ovde, u okrugu Buča, dobio izveštaj od ministra unutrašnjih poslova, načelnika Državne službe za vanredne situacije i rukovodstva regionalne vojne uprave. Sve neophodne hitne službe rade na terenu”, naveo je on.

Prema njegovim rečima, do sada je potvrđeno 27 smrtnih slučajeva, a ima i dosta povređenih. Foto: Ian Davidson/SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

Korecki je dodao da organi reda sprovode istragu, a pokrenut je i krivični postupak povodom okolnosti izazvanih ruskim napadom.

“Nakon pet godina rata punih razmera, nemamo pravo da dozvolimo ponavljanje tragedija poput one u Višnevu ili ove u okrugu Buča”, poručio je on.

Načelnik Kijevske oblasne vojne administracije Timur Tkačenko u međuvremenu je naveo da je, prema poslednjem bilansu, u ruskom napadu u blizini Buče u Kijevskoj oblasti poginulo najmanje 37 ljudi, dok su 42 osobe povređene, među njima četvoro dece, prenosi Ukrinform.

"Strašan i nenadoknadiv gubitak. Iskreno saučešće rodbini i prijateljima preminulih", naveo je Tkačenko na Telegramu.

On je dodao da na mestu napada i dalje traju spasilačke i protivpožarne aktivnosti, uključujući uklanjanje urušenih konstrukcija, gašenje požara, potragu i spasavanje, kao i pregled objekata i okolnog područja.

Prema dosadašnjim informacijama, oštećeno je oko 50 stambenih objekata.

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