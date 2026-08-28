Šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov, izjavio je danas da Rusija trenutno ne želi da zaustavi rat u Ukrajini, i da kraj rata ne treba očekivati do kraja zime.

- Mislim da će vrlo brzo svi videti pregovore, ali će se više raditi o tehničkim aspektima i pripremama za nešto veliko, do čega ćemo, nadam se, jednog dana doći. Nećemo sada zaustaviti rat. Ne zato što ne želimo, to je jednostavno nerealno - rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.

#BREAKING#Ukraine: Senior Ukrainian official expects 'technical talks' on Russia's war soon



"I think everyone will see the negotiations happening very soon. But this will mainly concern the technical side of things and preparations ​for something big, which I hope we will… pic.twitter.com/Dzg3TyrWc0 — Asian Strategic Times (@AST_HQ) August 28, 2026

Na pitanje da li očekuje da će rat sa Rusijom trajati tokom zime, Budanov je odgovorio da se "plaši da hoće".

Dodao je da Rusija trenutno ne želi da zaustavi rat duž linije vatre, iako nije isključio da će se nastaviti potraga za rešenjem pitanja deblokiranja crnomorskih ruta i humanitarnih problema, uključujući razmenu zatvorenika.

⚡️Some more statements from the head of the Office of the President, Kyrylo Budanov:

▪️We will not stop the war now, that is unrealistic. Ukraine will fight in the winter.

▪️The Russians categorically refuse to cease fire along the front line.

▪️A big problem is that people like… pic.twitter.com/7YzEeAbNQX — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 28, 2026

Poslednja runda trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održana je u Ženevi, 17. i 18. februara.

(Tanjug)

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