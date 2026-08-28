Šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov, izjavio je danas da Rusija trenutno ne želi da zaustavi rat u Ukrajini, i da kraj rata ne treba očekivati do kraja zime.

- Mislim da će vrlo brzo svi videti pregovore, ali će se više raditi o tehničkim aspektima i pripremama za nešto veliko, do čega ćemo, nadam se, jednog dana doći. Nećemo sada zaustaviti rat. Ne zato što ne želimo, to je jednostavno nerealno - rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.

Na pitanje da li očekuje da će rat sa Rusijom trajati tokom zime, Budanov je odgovorio da se "plaši da hoće".

Dodao je da Rusija trenutno ne želi da zaustavi rat duž linije vatre, iako nije isključio da će se nastaviti potraga za rešenjem pitanja deblokiranja crnomorskih ruta i humanitarnih problema, uključujući razmenu zatvorenika.

Poslednja runda trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održana je u Ženevi, 17. i 18. februara.

(Tanjug)

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
Vesti

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića
Vesti

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića

BONUS VIDEO:

#rat u Ukrajini #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini uživo #rat u Ukrajini 2026 #rat u ukrajini vesti #Kiril Budanov #Kirilo Budanov #Volodimir Zelenski #Volodimir Zelenski vesti #Vladimir Zelenski #Vladimir Zelenski vesti #Ukrajina vesti #Rusija Ukrajina vesti #Rusija vesti
Komentari 0
ВЕЛИКА ДРЖАВНА ПОМОЋ КРЕЋЕ У СЕПТЕМБРУ: Милиони грађана добијају новац – пензионерима до 50.000 динара

VELIKA DRŽAVNA POMOĆ KREĆE U SEPTEMBRU: Milioni građana dobijaju novac – penzionerima do 50.000 dinara