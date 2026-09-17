Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je osumnjičeni muškarac uhapšen u 12.30 sati.

Prema dosad utvrđenim informacijama, muškarc je najpre prišao oštećenom i zatražio od njega da skine majicu. Kada je ovaj to odbio da učini, osumnjičeni ga je odgurnuo u more. Muškarac koji je završio u moru pritom nije povređen, prenosi Večernji list.

Kako je ranije objavio portal Podbiokovom, mladić je viđen u centru Makarske dok je nosio belu majicu sa velikim grbom Crvene zvezde. Svedoci su ga videli dok je prolazio gradom i plaćao parking. Nekoliko sati posle pojavila se informacija da je muškarc završio u moru, nakon čega je na mesto događaja stigla policija i počela da utvrđuje sve okolnosti.

Policija je sada potvrdila da je jedna osoba uhapšena, kao i da je istraga u toku.

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