Paprika je trebalo da bude deo uobičajene jesenje pripreme zimnice, ali je pošiljka zaustavljena nakon laboratorijske analize. U uzorku je pronađena visoka koncentracija fungicida prokvinazida, sredstva koje se koristi za zaštitu vinove loze, ali čija upotreba na povrću nije dozvoljena.

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Odluka o uništavanju cele količine doneta je nakon što je utvrđeno da paprika ne ispunjava propisane bezbednosne standarde za stavljanje na tržište.

Ovo, međutim, nije prvi takav slučaj u Hrvatskoj za samo nekoliko dana.

Još 7. septembra uništena je jedna pošiljka paprike iz Albanije, kada je kontrolom utvrđen povišen nivo drugog pesticida – acetamiprida. Foto: Profimedia/Afis / Digifoodstock

Tako je u kratkom periodu još jedna velika količina paprike poreklom iz Albanije završila van upotrebe, dok su kontrole ponovo pokazale koliko strogi standardi važe za hranu koja se stavlja na evropsko tržište.

Za građane koji su već krenuli u pripremu zimnice, vest stiže u nezgodnom trenutku – jer paprika je upravo jedan od glavnih sastojaka domaće zimnice.

(Telegraf Biznis)

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