Paprika je trebalo da bude deo uobičajene jesenje pripreme zimnice, ali je pošiljka zaustavljena nakon laboratorijske analize. U uzorku je pronađena visoka koncentracija fungicida prokvinazida, sredstva koje se koristi za zaštitu vinove loze, ali čija upotreba na povrću nije dozvoljena.

Foto: Depositphotos/NewAfrica

 

Odluka o uništavanju cele količine doneta je nakon što je utvrđeno da paprika ne ispunjava propisane bezbednosne standarde za stavljanje na tržište.

Ovo, međutim, nije prvi takav slučaj u Hrvatskoj za samo nekoliko dana.

Još 7. septembra uništena je jedna pošiljka paprike iz Albanije, kada je kontrolom utvrđen povišen nivo drugog pesticida – acetamiprida.

Foto: Profimedia/Afis / Digifoodstock

 

Tako je u kratkom periodu još jedna velika količina paprike poreklom iz Albanije završila van upotrebe, dok su kontrole ponovo pokazale koliko strogi standardi važe za hranu koja se stavlja na evropsko tržište.

Pročitajte još

PET PUTA VIŠE: U paprikama pesticid štetan za ljude

PET PUTA VIŠE: U paprikama pesticid štetan za ljude

18:11

BACATE PETELJKE OD PAPRIKA? To je greška - pravo su blago!

BACATE PETELJKE OD PAPRIKA? To je greška - pravo su blago!

14:18

MOĆAN TRIK: Kako najbrže da oljuštite pečene paprike za ajvar

MOĆAN TRIK: Kako najbrže da oljuštite pečene paprike za ajvar

22:23

Šta se desi organizmu kada pojedete samo jednu PAPRIKU

Šta se desi organizmu kada pojedete samo jednu PAPRIKU

16:28

Za građane koji su već krenuli u pripremu zimnice, vest stiže u nezgodnom trenutku – jer paprika je upravo jedan od glavnih sastojaka domaće zimnice.

(Telegraf Biznis)

Gotovo je, član reprezentacije Srbije potpisao za PSŽ
Sport

Gotovo je, član reprezentacije Srbije potpisao za PSŽ

Savo Milošević je zbog njega napustio Partizan, sada je brat fudbalera Liverpula potpisao za Lučane
Sport

Savo Milošević je zbog njega napustio Partizan, sada je brat fudbalera Liverpula potpisao za Lučane

BONUS VIDEO

#Hrvatska vesti #Hrvatska vesti 2026 #Hrvatska najnovije vesti #Hrvatska najnovije vesti 2026 #Albanija vesti #Albanija vesti 2026 #Albanija najnovije vesti #Albanija najnovije vesti 2026
Komentari 6
НАРОД ШИРОМ СРБИЈЕ ЧЕКА У РЕДОВИМА ДА ПОДРЖИ ЛИСТУ "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА": До 21 час прикупљено 170.000 потписа

NAROD ŠIROM SRBIJE ČEKA U REDOVIMA DA PODRŽI LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Do 21 čas prikupljeno 170.000 potpisa