NJegova ideja je da se vozilima u kojima se nalaze tri ili više putnika dozvoli korišćenje žutih traka.

Kao primer naveo je Veliku Britaniju, gde se, prema njegovim rečima, primenjuju mere koje podstiču veću popunjenost vozila.

- U Velikoj Britaniji vozila sa tri ili više putnika smeju da koriste žute trake, odnosno sve pogodnosti koje koristi javni prevoz - rekao je Vujanić.

"Jedan zaposleni vozi još troje"

Kako objašnjava, ovakva mera motiviše, na primer, zaposlene koji rade u istoj kompaniji da se dogovore i više njih putuje jednim automobilom.

- LJudi u firmama se dogovaraju da jedan zaposleni vozi još troje i da se nedeljno menjaju. Na taj način je popunjenost vozila u Velikoj Britaniji porasla u jutarnjem i popodnevnom periodu, kada ljudi idu na posao i vraćaju se sa posla - objasnio je on.

Dodao je da je na taj način prepolovljen broj vozila.

Vujanić je istakao da u Londonu u pet vozila ima oko 20 ljudi, dok se u Beogradu u većini automobila nalazi samo vozač.

Prema njegovoj proceni, povećanje prosečnog broja putnika po automobilu u Beogradu moglo bi značajno da smanji broj vozila u periodima najvećeg saobraćajnog opterećenja.

- Broj vozila na ulicama mora da se smanji, a to može da se uradi kada se poveća popunjenost vozila. Da bi se motivisali vozači da se ne voze sami treba da se dozvoli korišćenje žute trake u slučaju da u automobilu ima više ljudi - kazao je Vujanić.

Predlog su i veliki parkinzi na okretnicama

Profesor je naveo i da je Grad Beograd već doneo, kako je ocenio, odličnu meru za smanjenje saobraćajnih gužvi – uvođenje besplatnog javnog prevoza.

Kao dodatnu mogućnost naveo je izgradnju velikih stajališta, odnosno parking prostora na okretnicama linija koje voze ka i od centra ili prolaze kroz centralne delove Beograda.

- LJudi se parkiraju na okretnici, pređu u javni prevoz i njime se voze kroz grad. Završe posao, sednu opet u besplatan javni prevoz, izađu iz njega, uzmu svoje vozilo i vrate se kućama - zaključio je Vujanić.

Profesori ranije predložili i naplatu ulaska u centar

Podsetimo, ranije su profesori Katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu, među sedam mera za smanjenje saobraćajnih gužvi, predložili uvođenje tarifiranja ulaska putničkim vozilima u centralni deo Beograda.

Vujanić je ranije za "Euronews Srbija" rekao da godinama predlaže takvu meru.

- Nijednu meru koju smo u Beogradu sproveli, nismo mi izmislili nego gledamo šta stručnjaci po svetu rade. Kada vidimo da nešto daje dobre efekte, to primenimo i kod nas. Naravno, adaptira se za naše uslove, mentalitet, materijalna primanja - naveo je ranije.

Prema njegovim rečima, u Londonu se naplata ulaska u centralnu zonu sprovodi već oko 20 godina.

- Na taj način su smanjili broj vozila na ulicama. Takođe su povećali i broj ljudi koji se voze jednim automobilom zbog podele troškova zbog ulaska u centralni deo grada. To je opet uslovilo da se dodatno smanji broj vozila na ulicama - kazao je ranije Vujanić.

(Euronews)

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

"NAŠ OTPAD IDE TAMO!" Nikola Jokić baš isprovocirao Amere
Sport

"NAŠ OTPAD IDE TAMO!" Nikola Jokić baš isprovocirao Amere

BONUS VIDEO:

#saobraćajni propisi #Beograd vesti #Srbija vesti #žuta traka #Milan Vujanić
Komentari 0
КАНДИДАТ "СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ" ЈЕ МАСОН И ПРИЈАТЕЉ СА "МИЛЕНИЈУМ ТИМОМ"! Владан Кузмановић игра двоструку игру иза кулиса

KANDIDAT "STUDENTSKE LISTE" JE MASON I PRIJATELJ SA "MILENIJUM TIMOM"! Vladan Kuzmanović igra dvostruku igru iza kulisa