NJegova ideja je da se vozilima u kojima se nalaze tri ili više putnika dozvoli korišćenje žutih traka.

Kao primer naveo je Veliku Britaniju, gde se, prema njegovim rečima, primenjuju mere koje podstiču veću popunjenost vozila.

- U Velikoj Britaniji vozila sa tri ili više putnika smeju da koriste žute trake, odnosno sve pogodnosti koje koristi javni prevoz - rekao je Vujanić.

"Jedan zaposleni vozi još troje"

Kako objašnjava, ovakva mera motiviše, na primer, zaposlene koji rade u istoj kompaniji da se dogovore i više njih putuje jednim automobilom.

- LJudi u firmama se dogovaraju da jedan zaposleni vozi još troje i da se nedeljno menjaju. Na taj način je popunjenost vozila u Velikoj Britaniji porasla u jutarnjem i popodnevnom periodu, kada ljudi idu na posao i vraćaju se sa posla - objasnio je on.

Dodao je da je na taj način prepolovljen broj vozila.

Vujanić je istakao da u Londonu u pet vozila ima oko 20 ljudi, dok se u Beogradu u većini automobila nalazi samo vozač.

Prema njegovoj proceni, povećanje prosečnog broja putnika po automobilu u Beogradu moglo bi značajno da smanji broj vozila u periodima najvećeg saobraćajnog opterećenja.

- Broj vozila na ulicama mora da se smanji, a to može da se uradi kada se poveća popunjenost vozila. Da bi se motivisali vozači da se ne voze sami treba da se dozvoli korišćenje žute trake u slučaju da u automobilu ima više ljudi - kazao je Vujanić.

Predlog su i veliki parkinzi na okretnicama

Profesor je naveo i da je Grad Beograd već doneo, kako je ocenio, odličnu meru za smanjenje saobraćajnih gužvi – uvođenje besplatnog javnog prevoza.

Kao dodatnu mogućnost naveo je izgradnju velikih stajališta, odnosno parking prostora na okretnicama linija koje voze ka i od centra ili prolaze kroz centralne delove Beograda.

- LJudi se parkiraju na okretnici, pređu u javni prevoz i njime se voze kroz grad. Završe posao, sednu opet u besplatan javni prevoz, izađu iz njega, uzmu svoje vozilo i vrate se kućama - zaključio je Vujanić.

Profesori ranije predložili i naplatu ulaska u centar

Podsetimo, ranije su profesori Katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu, među sedam mera za smanjenje saobraćajnih gužvi, predložili uvođenje tarifiranja ulaska putničkim vozilima u centralni deo Beograda.

Vujanić je ranije za "Euronews Srbija" rekao da godinama predlaže takvu meru.

- Nijednu meru koju smo u Beogradu sproveli, nismo mi izmislili nego gledamo šta stručnjaci po svetu rade. Kada vidimo da nešto daje dobre efekte, to primenimo i kod nas. Naravno, adaptira se za naše uslove, mentalitet, materijalna primanja - naveo je ranije.

Prema njegovim rečima, u Londonu se naplata ulaska u centralnu zonu sprovodi već oko 20 godina.

- Na taj način su smanjili broj vozila na ulicama. Takođe su povećali i broj ljudi koji se voze jednim automobilom zbog podele troškova zbog ulaska u centralni deo grada. To je opet uslovilo da se dodatno smanji broj vozila na ulicama - kazao je ranije Vujanić.

(Euronews)

BONUS VIDEO: