Zovu ga zaboravljenim, selom duhova, a nalazi se u susednoj Hrvatskoj.

Među ruševinama vide se suvozid, čamci, stari mlin...

Reč je o selu Malo Grablje, na Hvaru, u blizini Milne. Prazno je decenijama, otkad ga je stanovništvo napustilo zbog filoksere, bolesti vinove loze. Foto: Jutjub printskrin/Ryan De Seixas

Vinova loza je značila život u to vreme, svedoče tome i današnji ostaci terasastih vinograda pa je bolest značila smrt za selo. Većina je otišla u susedno mesto, u Milnu, bliže moru jer je u to vreme počeo da se razvija i turizam.

Neki su otišli i dalje, u daleki svet, noseći sa sobom znanje o uzgoju vinove loze. U selu radi jedino konoba, za turiste.

A jedna legenda veže siromašne stanovnike ovog kraja sa ni manje ni više nego engleskom kraljevskom dinastijom - Tudorima. Svi stanovnici prezivali su se baš tako - Tudor

Prema legendi, svi su bili potomci engleskog kralja Henryja VIII (poznatog po tome što je odrubio glave dvema od svojih šest zakonitih žena) koji je doživeo brodolom kod Milne, a potom se zaljubio u lokalnu devojku.

No verovatnije je objašnjenje da je prezime skrećenica od nekadašnjeg Tudorović, dok se u selu nalazi i crkva Svetog Tudora.

(Večernji.hr)

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