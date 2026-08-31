Ako vam se upali signalna lampica za kočnice na instrument tabli automobila, to je znak da nešto nije u redu. A ako ostane da svetli duže vreme, obavezno bi trebalo da posetite automehaničara.

Škripanje kočnica drugi je simptom. Ako se to neprijatno zvučno upozorenje pojavi i ne prestaje, vreme je da potražite broj majstora. Velika je verovatnoća da su vam se kočione pločice izlizale.

Ako vam se učini da vam je osećaj prilikom pritiska pedale kočnice previše mek, to takođe može biti posledica izlizanih pločica, ali i neispravnog glavnog kočionog cilindra ili curenja ulja za kočnice.

Foto: AI Gemini

 

Kada vam se pri kočenju desi da automobil zanosi u jednu stranu, to može da bude posledica toga što jedna kočiona čeljust ima snažniji pritisak prilikom kočenja. Postoji verovatnoća da je to posledica oštećenog kočionog creva.

Ukoliko se u automobilu javi neprijatan miris u kome možete da prepoznate "aromu" metala, jedna mogućnost je da se radi o kvačilu, a druga da je on povezan sa kočnicama. Izađite iz automobila i probajte da utvrdite da li se radi o kočnicama, za šta je dovoljno da se sagnete kod svakog točka i upotrebite čulo mirisa.

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Ako su u pitanju kočnice, verovatno je da se jedna od njih zaglavila, pa u tom slučaju nije pametno nastaviti sa vožnjom. Jedna od mogućnosti je da ste zaboravili do kraja da spustite ručnu kočnicu, pa ako je to u pitanju, spustite je i sačekajte malo da se kočnice ohlade.

Vibracije i sporije "primanje" kočnica znak su dotrajalosti kočionih pločica. Dodatni uzrok vibracija može biti i deformacija diska.

U svim pomenutim slučajevima najbolji savet je da ne čekate dugo nego da pozovete mehaničara!

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