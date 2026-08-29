Knjiga je 1997. godine, kada se pojavila u knjižarama, koštala samo 4,99 britanskih funti, odnosno oko 5,9 evra. Danas je, međutim, njena vrednost višestruko veća. Na nedavnoj aukciji primerak je dostigao čak 17.000 funti, što je prema preračunu iz izvornog teksta oko 20.000 evra.

Reč je o izuzetno dobro očuvanom primerku mekog poveza iz prvog izdanja romana J. K. Rouling. Knjiga je nastala pre nego što je Hari Poter postao svetski poznati književni junak i jedan od najuspešnijih likova u istoriji književnosti.

Knjiga je gotovo tri decenije bila zaboravljena na tavanu

Priča o vrednom primerku počinje u vreme kada Hari Poter još nije bio međunarodni fenomen.

Katrina Meknikol knjigu je dobila dok je sa samo 24 godine radila kao književna recenzentkinja za časopis u škotskom Hajlandsu. Posao joj je podrazumevao pregledanje velikog broja novih naslova, a svake nedelje je dobijala više od 20 knjiga. Foto: Profimedia, Jutjub printskrin/HBO Max

Zbog količine materijala koji je morala da pregleda nikada nije stigla da pročita roman J. K. Rouling. Knjiga je tako završila u kutiji zajedno sa drugim naslovima i s vremenom je potpuno zaboravila da je poseduje.

Tamo je ostala gotovo 30 godina.

Tek tokom čišćenja tavana svoje kuće u Edinburgu Katrina je ponovo naišla na davno zaboravljenu knjigu. Ono što je decenijama stajalo među ostalim knjigama pokazalo se kao izuzetno vredan kolekcionarski predmet.

Kada je knjiga stigla do aukcijskih stručnjaka, usledilo je novo iznenađenje. Primerak su opisali kao „najbolji koji se ikada pojavio na tržištu“, posebno istakavši njegovo gotovo savršeno stanje.

Činjenica da je knjiga decenijama bila pohranjena u kutiji očigledno je pomogla njenoj očuvanosti. Nije bila izložena svakodnevnom korišćenju, habanju ni oštećenjima koja su česta kod knjiga starih gotovo tri decenije.

Za primerak su se zainteresovali kolekcionari iz celog sveta, ali ga je na kraju na aukciji kupio privatni kupac iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Aukciju je organizovala aukcijska kuća "Rare Book Auctions" u Stafordširu.

Srušen je prethodni rekord

Prodaja je posebno značajna zbog toga što je ubedljivo nadmašila prethodni svetski rekord za meko ukoričeno prvo izdanje „Harija Potera i Kamena mudrosti“.

Stručnjak za retke knjige DŽim Spenser rekao je da je upravo stanje ovog primerka bilo presudno za njegovu konačnu cenu. Prethodni rekord postavljen je takođe u istoj aukcijskoj kući godinu dana ranije, kada je jedan primerak prodat za 12.000 funti, odnosno oko 14.100 evra. Foto: Profimedia

- Ova prodaja je potpuno nadmašila prethodnu i, iskreno, nisam iznenađen. Budući da je knjiga bila pohranjena u kutiji, ostala je u besprekornom stanju - rekao je Spenser.

Stručnjak je pritom naglasio koliko je zanimljivo posmatrati rast vrednosti prvih izdanja u mekom povezu.

- Nerevatno je pomisliti da primerci prvog izdanja Harija Potera u mekom povezu danas postižu gotovo iste cene kakve su tvrdo ukoričena izdanja ostvarivala pre deset godina. Ključ ovog aukcijskog rekorda bilo je upravo stanje knjige. To je možda bio najbolji primerak koji se ikada pojavio na tržištu - istakao je Spenser.

Zašto prvo izdanje danas vredi toliko?

Kada je „Hari Poter i Kamen mudrosti“ objavljen 1997. godine, izdavačka kuća "Blumsberi Pablišing" nije očekivala da će potražnja biti velika.

Prema dostupnim podacima iz izvornog teksta, tada je štampano samo 500 primeraka tvrdog poveza i nešto više od 5.000 primeraka mekog poveza.

Upravo su male početne tiraže jedan od ključnih razloga zbog kojih su autentični primerci prvog izdanja danas toliko traženi među kolekcionarima.

U vreme kada je Katrina dobila svoju knjigu, međutim, niko nije mogao da zna kakva budućnost čeka mladog čarobnjaka. Hari Poter tada još nije bio međunarodno poznat fenomen, a primerak koji je stigao do recenzentkinje jednostavno se izgubio među brojnim drugim knjigama koje su svake nedelje pristizale u redakciju.

Greške u prvom izdanju danas su važan kolekcionarski detalj

Vrednost ovog primerka dodatno povećavaju i određene štamparske greške karakteristične za prvo izdanje. Foto: depositphotos/Olegkalina

Jedna od njih nalazi se na zadnjoj korici, gde je u reči "Philosopher’s" izostavljeno slovo "o". Upravo je ta greška jedna od poznatijih odlika koju kolekcionari traže kada proveravaju autentičnost prvog izdanja.

U knjizi se takođe nalazi naziv "Hogwarts School of Wizardry and Witchcraft", odnosno "Škola čarobnjaštva i veštičarenja Hogvorts", koji je u kasnijim izdanjima promenjen.

Još jedan prepoznatljiv detalj nalazi se na 53. stranici. Na spisku školskog pribora izraz "1 čarobni štapić" greškom je odštampan dva puta.

Takve naizgled sitne štamparske greške danas mogu imati veliku važnost. Kolekcionarima i stručnjacima služe kao važni pokazatelji pri utvrđivanju da li je kod određenog primerka zaista reč o izvornom prvom izdanju.

"Morala sam dvaput da pogledam"

Katrina Meknikol danas ima 53 godine i priznaje da je tokom godina potpuno zaboravila da poseduje knjigu koja će jednog dana vredeti hiljade evra.

- Svake nedelje sam dobijala više od 20 naslova za recenziju i bilo je nemoguće predstaviti ih sve. Iskreno sam zaboravila da ta knjiga uopšte postoji. Kada sam je pronašla u kutiji gotovo 30 godina kasnije, morala sam dvaput da pogledam - rekla je.

Ponovni susret sa knjigom opisala je kao gotovo nestvarno iskustvo.

- Delovalo je nadrealno. Ne očekujete da ćete na sopstvenom tavanu pronaći nešto toliko vredno - rekla je.

Iako se na kraju rastala od primerka koji je mogao da vredi tek nekoliko funti kada ga je prvi put dobila, Katrina kaže da joj je drago što će knjiga završiti kod osobe koja razume njenu istorijsku i kolekcionarsku vrednost.

- Drago mi je što će knjiga otići nekome ko zaista ceni mali, ali autentični deo izdavačke istorije - zaključila je.

Od zaboravljene knjige do aukcijskog rekorda

Sudbina ovog primerka pokazuje koliko se vredni kolekcionarski predmeti ponekad mogu nalaziti na potpuno neočekivanim mestima.

Knjiga koja je 1997. godine vredela manje od pet funti gotovo tri decenije provela je zaboravljena u kutiji na tavanu. Niko je nije čitao, a njena vlasnica nije ni slutila da poseduje redak primerak.

Tek nakon što je ponovo pronađena, stručnjaci su prepoznali njenu izuzetnu očuvanost i karakteristike prvog izdanja. Aukcijsko nadmetanje zatim je njenu vrednost podiglo na 17.000 funti, odnosno oko 20.000 evra.

Time je ovaj primerak postao novi rekorder među meko ukoričenim prvim izdanjima "Harija Potera" i još jedan dokaz koliko se vrednost retkih knjiga može promeniti tokom vremena, prenosi Dnevno.

Priča je tim zanimljivija jer se sve dogodilo gotovo slučajno. Umesto u specijalizovanoj zbirci ili knjižari, jedan od najvrednijih primeraka prvog izdanja romana o Hariju Poteru decenijama je čekao upravo na tavanu - u običnoj kutiji, potpuno zaboravljen.

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