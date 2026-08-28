U blizini mola, naime, pojavio se ogromni crni cilindrični objekat, a njegovo poreklo za sada nije potvrđeno. Nadležni su izašli na teren da bi obezbedili područje i utvrdili na koji način bi mogli da ga uklone.

Potraga za odgovorima

Pojava neobičnog objekta zbunila je kupače koji su ga fotografisali, pa su snimci ubrzo preplavili društvene mreže. Istovremeno je počela potraga za odgovorima - šta predstavlja ogromni predmet i kako je dospeo na obalu?

Najzastupljenija pretpostavka jeste da je reč o takozvanom lučkom odbojniku za zaštitu brodova i pristaništa.

Reč je elementu koji sprečava oštećenje brodskog trupa i lučke infrastrukture prilikom pristajanja, prenosi InItalia con Virgilio.

Otpao sa kruzera?

Prema toj teoriji, cilindar bi mogao da pripada nekom većem plovilu, moguće kruzeru.

Pretpostavlja se da je odbojnik mogao da se odvoji od konstrukcije, dospe u more, a zatim ga je struja odnela sve do popularne plaže.

Međutim, to nije jedina mogućnost koja se razmatra. Pojavila se i pretpostavka da je mogao da stigne iz lučkog grada Vado Ligure.

Zahteva posebnu pažnju

Misterija ostaje otvorena, dok su na mesto događaja izašli pripadnici Lučke kapetanije, Obalske straže i lokalne policije.

Iako na prvi pogled može da deluje kao običan predmet, koji je more izbacilo na obalu, njegove dimenzije i težina zahtevaju posebnu pažnju. Izmeštanje mora da bude izvedeno tako da ne ugrozi kupače, plažu ili okolnu infrastrukturu.

Srećom, neobični cilindar nikoga nije povredio. Takođe, nema prijavljenih slučajeva da je udario u neko drugo plovilo ili izazvao materijalnu štetu.

(Telegraf.rs)

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