Iza neočekivanog poteza Pariza, prema „Financial Timesu“, mogla bi da stoji potpuno druga priča – pokušaj da se iz Azerbejdžana oslobode pritvoreni francuski državljani.

Francuska se tako pridružila Slovačkoj, koja je već tražila da Usmanov bude uklonjen sa evropske „crne liste“.

Zbog nedostatka jednoglasnosti svih 27 članica, ambasadori EU nisu uspeli da postignu dogovor o uobičajenom produženju režima sankcija.

Da postojeće mere ne bi istekle, dogovoreno je privremeno rešenje – produžene su za svega sedam dana, do 22. septembra. Foto: Depositphotos/psychoshadow

Zašto Francuska traži skidanje Usmanova?

Francuski potez izazvao je posebnu pažnju jer Pariz do sada nije bio među članicama koje su insistirale na ublažavanju sankcija ruskim biznismenima.

Prema „Financial Timesu“, Francuska pokušava da obezbedi oslobađanje nekoliko svojih državljana koji se nalaze u Azerbejdžanu, a pitanje Usmanova pojavilo se u okviru tih razgovora.

Jedan evropski diplomata opisao je francuski zahtev kao „zapanjujući“, dok su pojedini zvaničnici izrazili bojazan da bi takav potez mogao da stvori opasan presedan.

Pariz nije javno potvrdio postojanje dogovora sa Bakuom.

Francuski diplomatski izvor naveo je da zemlja ima „specifičan nacionalni bezbednosni interes“ i da želi pozitivno da odgovori međunarodnim partnerima koji su joj se obratili u vezi sa Usmanovom.

Istovremeno je poručeno da Francuska ostaje posvećena podršci Ukrajini i pritisku na Rusiju.

FT Exclusive: France is lobbying EU countries to lift sanctions on Alisher Usmanov as part of a deal to release several French citizens held in Azerbaijan. https://t.co/miKnkeStlM https://t.co/WAWzyMK5wi — Financial Times (@FT) September 14, 2026

Skoro 3.000 imena zavise od dogovora

Spor je daleko veći od sudbine jednog milijardera.

Režim individualnih sankcija obuhvata gotovo 3.000 fizičkih i pravnih lica, a za njegovo produženje potrebna je saglasnost svih država članica.

Francuska i Slovačka nisu pristale na planirano produženje bez rešavanja pitanja Usmanova, zbog čega je čitav paket privremeno produžen samo za nedelju dana.

Većina ostalih članica, prema dostupnim informacijama, protivi se njegovom uklanjanju sa liste.

New: France is lobbying EU countries to lift sanctions on Uzbek-Russian oligarch Alisher Usmanov as part of a prisoner release with Azerbaijan. And it hasn’t told them why. “It’s not only a reward for Russia, but also a reward for imprisoning Europeans.” https://t.co/aSorGqEbCC — max seddon (@maxseddon) September 14, 2026

Slovačka traži i skidanje Fridmana

Spor nije počeo sa Francuskom.

Slovačka već duže vreme traži ukidanje sankcija Usmanovu, ali i ruskom milijarderu Mihailu Fridmanu.

Francuska se pridružila zahtevu koji se odnosi na Usmanova, ali ne i na Fridmana.

Takva situacija otvara dodatni problem za Brisel: ukoliko jedna članica uslovi svoj pristanak uklanjanjem određene osobe sa liste, i druge zemlje mogu da postave sopstvene zahteve.

Upravo zbog toga deo diplomata strahuje da bi pregovori o pojedinačnim imenima mogli da ugroze čitav mehanizam produženja sankcija.

Russian billionaire Mikhail Fridman, worth about $15 billion, has now filed a lawsuit against the UK, Luxembourg and Ukraine, seeking compensation for his frozen assets. His interests in court will be represented by none other than the wife of former British PM Tony Blair. https://t.co/4D5wnYu3wC — Daractenus (@Daractenus) December 1, 2025

Ko je Ališer Usmanov?

Ališer Usmanov je rusko-uzbečki milijarder koji je bogatstvo stekao poslovanjem u metalurgiji, rudarstvu, telekomunikacijama, tehnologiji i medijima.

Evropska unija uvela mu je sankcije u februaru 2022. godine.

Brisel je svoju odluku obrazložio njegovim navodno bliskim vezama sa ruskim državnim vrhom i položajem u sektorima koji obezbeđuju značajne prihode ruskoj državi.

Usmanov osporava obrazloženja na kojima su sankcije zasnovane i protiv mera se bori i pred evropskim sudovima.

Kakve veze sa svim tim ima Azerbejdžan?

Odnosi Pariza i Bakua poslednjih godina ozbiljno su narušeni, između ostalog i zbog francuske podrške Jermeniji i sporova oko Nagorno-Karabaha.

Nekoliko francuskih državljana nalazi se u pritvoru u Azerbejdžanu, a upravo je njihovo oslobađanje, prema izvorima FT-a, jedan od razloga zbog kojih se pitanje Usmanova sada pojavilo na pregovaračkom stolu.

Zvanična potvrda da je Baku formalno uslovio oslobađanje Francuza ukidanjem sankcija Usmanovu za sada nije objavljena.

Usmanov and Fridman are exactly the kind of Russian business figures who need to find the courage to take concrete steps against the war. This is exactly the kind of Russian economy that should not be given additional opportunities while the Ukrainian economy is suffering from Russian terror and Putin’s refusal to stop the war. With 500 “shaheds” a day, this is certainly not the time to even begin the discussion about easing sanctions – especially sanctions against individuals about whom no one can say how exactly they have helped protect lives and reduce Putin’s ability to continue the war. We need to keep up comprehensive pressure on Russia for its war. Strengthen sanctions against Russia instead of weakening Ukraine! I thank everyone who is helping! (3/3) — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 12, 2026

Sankcije postale deo mnogo šireg spora

Zbog toga je slučaj prerastao pitanje jednog imena na evropskoj listi.

Pred članicama EU sada je i pitanje da li sankcije uvedene u kontekstu sukoba u Ukrajini mogu da postanu sredstvo za rešavanje potpuno odvojenih bilateralnih sporova.

Istovremeno, slučaj ponovo pokazuje koliki uticaj svaka pojedinačna članica ima kada se odluke donose jednoglasno.

Za sada je pronađeno samo privremeno rešenje: sankcije ostaju na snazi do 22. septembra, a Usmanov ostaje na listi dok evropske diplomate pokušavaju da pronađu kompromis.

(Index.hr)

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