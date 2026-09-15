Svadbenu proslavu Donalda Trampa mlađeg i njegove supruge Betine Tramp u maju je, na jednom privatnom ostrvu na Bahamima, delimično finansirao ruski oligarh Umar Kremljov, saopštio je danas par u zajednički potpisanom saopštenju na Instagramu.

U objavi na nalogu Betine Tramp, koju su oboje potpisali, navodi se da je Kremljov "dragi prijatelj" koji im je "veoma velikodušno pružio dve neverovatne noći slavlja nakon venčanja".

- Bio je to izuzetno velikodušan venčani poklon od prijatelja, i nešto na čemu smo bili i ostali neverovatno zahvalni. Nesrećno je što se nešto tako lično i srećno može pretvoriti u nešto političko ili zlokobno samo zbog toga ko je neko ili odakle dolazi.

Prijateljstvo ne zahteva politički motiv. Velikodušnost ne dolazi automatski sa dnevnim redom. A ponekad je venčani poklon jednostavno venčani poklon - navodi se u objavi na Instagramu. 

Prethodno je istraživački novinski sajt ProPublika objavio da je venčanje između Trampa mlađeg i Betine Anderson na Bahamima uglavnom finansirao Kremljov, koji je ruski oligarh i predsednik Međunarodne bokserske asocijacije. 

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ProPublika je objavio da je Kremljov "platio troškove venčanja u iznosu od stotina hiljada dolara", uključujući zakup jednog od dva privatna ostrva gde se održala trodnevna proslava, kao i vatromet.

Neposredno pre venčanja, Kremljov je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio "Orden prijateljstva" a, prema pisanju kineskih državnih medija, pratio je Putina u Kini kao deo ruske delegacije.

Tramp Mlađi je i ranije bio u žiži interesovanja javnosti zbog svojih veza sa Rusijom. 

Tokom predizborne kampanje 2016. godine, njegov sastanak sa ruskom advokaticom Natalijom Veseljnickom u Tramp kuli bio je predmet intenzivnih istraga saveznih i kongresnih istražitelja, koji su ispitali da li je Trampov predizborni tim koordinirao sa Rusijom, kako bi se mešao u izbore.

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