- Mislim da je šansa za rat s Rusijom postala veća od nikakve šanse za rat s Rusijom. Nažalost - rekao je Bauer u nedavnom intervjuu za podkast Decoding Geopolitics. Bauer, koji je bio najviši vojni zvaničnik NATO-a tokom početka rata u Ukrajini, tvrdi je da se pretnja znatno promenila u odnosu na ranije procene da će Rusiji biti potrebno nekoliko godina nakon završetka rata u Ukrajini da regeneriše snage za mogući sukob s NATO-om.

- Dugo je vremena obaveštajna zajednica govorila da će nakon rata biti potrebno tri do pet godina pre nego što Rusija ponovo bude spremna boriti se protiv NATO-a - rekao je Bauer.

Ta procena se, dodao je, sada promenila.

- Sada kažu da je Rusija u stanju za to u roku od tri godine, čak i tokom rata - kazao je. Bauer je naglasio da sposobnost ne znači automatski i nameru. Ali, tvrdi je da širenje ruske ratne privrede, kontinuirano generisanje snaga i poteškoće Kremlja u Ukrajini zajedno stvaraju opasnije okruženje za NATO.

Bauer tvrdi da ruska ratna privreda sada proizvodi dovoljno materijala za održavanje rata u Ukrajini, a istovremeno obnavlja vojne kapacitete.

- Ruska ratna privredao zapravo radi vrlo naporno i uspešno, pa proizvodi više oružja i municije, dronova i svega ostalog nego što im je potrebno u ratu u Ukrajini - rekao je. Posebno je ukazao na rusku vojnu aktivnost u blizini Finske i rekao da se neka novoproizvedena oprema ne šalje u Ukrajinu.

- Gomilaju snage duž finske granice - rekao je Bauer. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

To, prema Bauerovoj proceni, menja vremenski okvir koji bi NATO trebalo da koristi prilikom razmatranja budućeg ruskog vojnog potencijala. Prethodna pretpostavka da će NATO imati nekoliko godina nakon rata u Ukrajini da se pripremi za regenerisanu rusku vojsku bi zato mogla da bude zastarela. Umesto toga, Rusija bi mogla da obnovi značajan ofanzivni potencijal, a istovremeno i da nastavi rat u Ukrajini. Bauer je takođe izneo moguće strateško obrazloženje za ruski napad na NATO pre završetka rata u Ukrajini.

NJegov argument nije da je Moskva nužno odlučila da traži rat velikih razmera sa savezom. Umesto toga, Rusija bi mogla da vidi vrednost u ograničenom napadu osmišljenom da testira političku koheziju NATO-a i prisili zapadne vlade da biraju između jačanja sopstvene odbrane i nastavka naoružavanja Ukrajine.

- Možda tim napadom želi da odvrati pažnju NATO-a i zemalja članica - rekao je Bauer. Sukob s Rusijom mogao bi odmah da stvori politički pritisak unutar zemalja članica NATO-a da zadrže oružje koje je inače namenjeno Ukrajini, tvrdi je.

- Tada će, naravno, biti rasprave u zemljama NATO-a, gde će ljudi reći, ako je to slučaj, trebali bismo da prestanemo da dajemo oružje Ukrajini i sada to oružje moramo koristiti za sebe - rekao je.

U Bauerovom scenariju, takav napad mogao bi da testira Član 5 i jedinstvo NATO-a, a istovremeno da prisili saveznike da preispitaju da li oružje namenjeno Ukrajini umesto toga treba zadržati za sopstvenu odbranu. Bauer je sugerisao da logika postaje uverljivija ako Moskva zaključi da rat u Ukrajini ide loše.

- Rusima u Ukrajini ne ide dobro - rekao je, ukazujući na velike ruske žrtve i visoku cenu održavanja ofanzivnih operacija.

- Stoga bi Rusija mogla da odvrati pažnju NATO-a i zemalja NATO-a - dodaje.

Bauerovo upozorenje razlikuje se od jednostavnijih predviđanja da bi Rusija mogla vojno da porazi NATO. Više puta je naglasio da je NATO vojno i dalje jači od Rusije i da će uzvratiti udarac ako bude napadnut. Ozbiljnije pitanje, po njegovom mišljenju, jeste mogu li evropske države da izdrže veliki rat nedeljama, mesecima ili duže. Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik/Profimedia

- Ako borba traje nedeljama ili mesecima ili duže, da li smo onda u mogućnosti da nastavimo tu borbu? - upitao je Bauer.

To zahteva ne samo spremne borbene jedinice, već i rezerve municije, zamenska vozila i avione, industrijske kapacitete i sposobnost stvaranja novog ljudstva.

- Izgubićete ljude, koristićete municiju, izgubićete vozila i avione, a sve to treba ponovo napraviti, i morate pronaći nove ljude koji će postati vojnici - rekao je.

Bauer je opisao taj širi sistem mobilizacije kao ozbiljno oslabljen decenijama pretpostavki da je veliki rat u Evropi postao vrlo malo verovatan.

- Celi taj sistem je, na neki način, pokvaren, jer smo mislili da ćemo imati večni mir - dodao je.

Za odvraćanje, ta slabost je važna jer Rusija ne mora da veruje da može da porazi NATO u svakoj vojnoj kategoriji. Treba samo zaključiti da savez možda neće moći dovoljno dugo izdržati borbu. Bauer je upozorio da Moskva može da izračuna da će nadmoćna ruska masa na kraju poništiti NATO-ove tehnološke i operativne prednosti.

Bauer tvrdi da bi ono što bi moglo biti važno u proračunima Moskve jeste da li savez ima zalihe za dovoljno dugo trajanje borbe. Bauer je svoje sadašnje upozorenje direktno povezao s neuspehom političke interpretacije početka rata 2022. godine. Kao predsedavajući Vojnog odbora NATO-a, Bauer je u stvarnom vremenu pratio razvoj ruskog vojnog gomilanja oko Ukrajine. Rekao je da su fizički dokazi nepogrešivi: broj formacija stalno se povećavao, oprema se gomilala u blizini Ukrajine, snage su raspoređene u Belorusiji, a logističke pripreme sve su više ukazivale na rat. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

- Kad je stigla krv, u osnovi ste znali da će u roku od 10 dana doći do sukoba - rekao je Bauer, misleći na raspoređivanje zaliha krvi potrebnih za pomoć žrtvama u borbi.

Pa ipak, čak i tada, značajan broj zemalja NATO-a teško je verovao da će Rusija zapravo izvršiti invaziju. Krajem 2021. Bauer je podsetio da su se mnoge države članice protivile prelasku na sledeću fazu procesa savezničkog odgovora na krize jer su se bojale da bi se to samo po sebi moglo smatrati eskalacijom.

- U sedištu NATO-a vodila se rasprava o tome hoćemo li u starom sistemu, u Snagama za odgovor NATO-a, gde bismo prešli iz prve faze, koja je obaveštajni izveštaj, u drugu fazu, koja je procena tog obaveštajnog izveštaja - objasnio je admiral.

- Polovina država je rekla ne. Što me je zapanjilo - kaže, piše Baltic Sentinel.

Temeljni problem, tvrdio je, nije bio nedostatak inteligencije, već nevoljnost prihvatanja njenih implikacija. To iskustvo sada oblikuje Bauerovo tumačenje trenutne ruske vojne putanje. NJegovo upozorenje se odnosi na sprečavanje ponavljanja iste analitičke pogreške: uočavanja dokaza o stvaranju ruske sile, ali pretpostavke da će politička ili ekonomska racionalnost sprečiti Moskvu da je upotrebi.

Bauer odbacuje pretpostavku da se Rusija može odvratiti samo zato što bi širi rat bio štetan i za Moskvu.

- Putin je racionalna osoba, ali on razmišlja drugačije od nas - dodao je.

Pre 2022. godine, Evropljani su često pretpostavljali da Rusija neće pokrenuti veliki rat jer bi to uništilo ekonomski vredne odnose s Evropom. Ta se pretpostavka pokazala lažnom. Prema Bauerovom tumačenju, Putin je spreman da prihvati izuzetno visoke vojne i ekonomske troškove ako veruje da oni služe širim strateškim ciljevima Rusije. Foto: Viacheslav Chernobrovin/Panthermedia/Profimedia

Za NATO to znači da odvraćanje mora biti utemeljeno na dokazanoj vojnoj sposobnosti i političkoj volji, a ne na pretpostavkama o tome šta bi Moskva trebalo da smatra racionalnim.

- Jedini jezik koji Putin razume je snaga. Ako ne pokažeš snagu i spremnost da se boriš protiv njega do kraja, neće te poštovati - kazao je.

Bauer je pazio da svoje upozorenje ne shvati kao predviđanje da je rat neizbežan, već kao argument za ubrzano odvraćanje.

- Ne govorim ovo da bih uplašio ljude i ne želim rat - rekao je.

NJegova zabrinutost je da bi nedovoljna spremnost sama po sebi mogla da poveća verovatnoću ruske agresije stvaranjem sumnji u Moskvi u sposobnost NATO-a da održi sukob. Savez zato mora ići dalje od ciljeva potrošnje i pokazati da veći odbrambeni budžeti proizvode stvarne snage, municiju, industrijske kapacitete i otpornost. Bauer je tvrdio da NATO zadržava značajnu vojnu prednost nad Rusijom, ali ta prednost će odvratiti Moskvu samo ako Rusija veruje da je savez može održati tokom dugotrajnog sukoba.

Pretnja, prema njegovoj proceni, nije prvenstveno u tome da Rusija odjednom postane jača od NATO-a. Reč je o tome da Rusija zaključuje da je NATO jači na papiru, ali mu nedostaju zalihe, industrijska dubina i politička izdržljivost potrebni za borbu koliko god je potrebno.

To je, upozorio je Bauer, kalkulacija koju savez mora sprečiti.

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