Računaju na scenario u kojem bi u najtežim danima poginulo 10 do 20 danskih vojnika. Inicijativu je pokrenuo Tomas H. Bek, glavnokomandujući vojni sveštenik Danske, zabrinut zbog mogućeg sukoba na istočnom krilu NATO-a, uključujući baltičke zemlje u kojima su raspoređene danske jedinice.

- U slučaju velikog rata lako mogu da zamislim 10 do 20 poginulih u najgorim danima. Važno je da budemo spremni to da podnesemo. Vojni kapelani (glavni sveštenici) neće moći sami da obavljaju taj zadatak - rekao je Bek danskoj televiziji TV2.

Danska trenutno ima oko 95 vojnih kapelana i otprilike 2.000 sveštenika. Od januara vojni kapelani će predavati kleru kako primiti poginule vojnike, voditi vojni pogreb i obavestiti porodice o smrti. Obuka obuhvata i vojne običaje: upozorenje državne zastave, vojne kape, sablje i odlikovanja. Program „Narodna crkva i odbrana“ finansira Ministarstvo odbrane sa 1,8 miliona danskih kruna.

Bek podseća da je u Avganistanu Danska imala tek nekoliko poginulih godišnje, što su vojni kapelani lako pokrivali. Foto: depositphotos/Santiaga

- Poučeni ratom u Ukrajini, u budućnosti se može desiti da se suočavamo sa daleko većim brojem žrtava. Tada će i ostali sveštenici u zemlji morati da znaju da prime poginule i održe vojnu sahranu - poručio je.

Procena se odnosi na mogući sukob izvan Danske, a ne na borbe na njenoj teritoriji. Danska obaveštajna služba ocenjuje da trenutno nema pretnje vojnim napadom na Kraljevinu Dansku. Zemlja istovremeno jača prisutnost na Baltiku: vojnici su već u Letoniji, u sklopu istočne odbrane NATO-a. Danski kapelani su ranije ove godine učestvovali na švedskoj vojnoj vežbi sa scenarijem od 500 poginulih vojnika. Vežbali su identifikaciju tela, stavljanje u vreće i organizaciju ukopa.

- Od Šveđana i Finaca možemo mnogo toga da naučimo kad su u pitanju veće vežbe - rekao je Bek.

Švedska je otišla i korak dalje. Na ostrvu Gotlandu crkvene vlasti pripremile su postupke za ukop do 3.000 ljudi u ratu, uključujući privremene grobove dok tela ne budu prenesena na matična groblja. Bek naglašava da danske brojke nisu zvanična prognoza gubitaka, nego procena. Vlasti retko javno govore o ratnim žrtvama jer se to smatra osetljivim vojnim planiranjem.

Pripreme se poklapaju s oštrijim tonom u tom regionu. Poljski zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik u avgustu je rekao da se Varšava „priprema za rat“ i da velika ruska provokacija može uslediti unutar meseci.

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