- Predsednik Vladimir Putin je izneo svoju viziju onoga što želi da postigne. Da je Ukrajina htela da krene prema toj liniji, ostatak sporazuma već bismo imali sastavljen. Ali Ukrajina to sada ne želi da učini. A naš posao kao posrednika jeste da pronađemo kreativno rešenje koje ne protivreči ukrajinskim željama, pomaže u postizanju cilja i istovremeno prisiljava Rusiju da okonča sukob na način koji onemogućuje da se nešto slično ne ponovi - dodao je Kušner.

Tvrdio je da i Kijev i Moskva osećaju „jako bol“ i da su „odlučni“ da okončaju rat, a dok je Kušner raspravljao o Putinovoj spremnosti za stvarne mirovne pregovore, u Kijevu su se oglasile sirene upozorenja zbog još jednog ruskog napada.

Pozicije Kijeva i Moskve dobro su poznati i nekoliko puta su iznošene u pregovaračkim grupama, ove godine i u trilateralnom formatu uz učestvovanje i Amerikanaca. Poznato je i da se one u osnovi ne slažu. Zelenski kaže da rat mora završiti na frontu, a zatim je moguće započeti pregovore o mirovnom sporazumu, odbijajući pritom da raspravlja o bilo kakvim dodatnim teritorijalnim ustupcima ili promenama u domaćoj politici. Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Moskva insistira na povlačenju ukrajinskih oružanih snaga iz Donjecke regije kao uslovu za prekid vatre, a ima i velik popis zahteva za promene u ukrajinskoj politici. Tako bi se u Ukrajini morali izjednačiti ukrajinski i ruski jezik, kao i priznati Ukrajinska pravoslavna crkva, koja je bliska Rusiji. Takođe, Ukrajinci bi se morali odreći ideje o ulasku u NATO i obavezati na večnu neutralnost.

Usput, Putin izjavljuje da ne isključuje sastanak sa Zelenskim, ali samo ako je spreman da potpiše ove ili slične uslove, uključujući povlačenje trupa iz Donbasa.

Zelenski to odbija i uslovljava ličnim pregovorima sa ruskim vođom. U subotu je poručio da je spreman da dođe na samit G20 u Majamiju ovoga decembra i da se sastane s Putinom ako i on bude učestvovao na sastanku. Razume se da predaja teritorija nije jedini uslov iz Moskve. Zelenski je pojasnio da se Ukrajinu često prisiljava na razne formate sporazuma koji Rusiji garantuju da se Ukrajina nikada neće pridružiti NATO-u.

Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odmah je odbacio ideju o susretu Putina sa Zelenskim, nazvavši je „nemogućom“. Peskov je naglasio da je ruski lider spreman da se sastane sa Zelenskim isključivo u ruskoj prestonici Moskvi. Još korak dalje otišao je ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, koji je izjavio da Rusija ionako ne namerava da obustavi vojne operacije u Ukrajini tokom mirovnih pregovora, čak i ako započnu. Foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

Ukrajina je poslednjih godina više puta predlagala lični sastanak između Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina na neutralnom terenu kako bi pregovarali o okončanju rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine. Međutim, Rusija je to dosledno odbijala, nudeći sastanak samo u Moskvi.

Ipak, novi krug mirovnih pregovora u trilateralnom formatu mogao bi da se održi u oktobru, rekao je šef kancelarije ukrajinskog predsednička Kiril Budanov. On je takođe potvrdio da se radi o trilateralnom formatu, znači Ukrajina – SAD – Rusija, međutim, nije komentarisao potencijalnu lokaciju razgovora, ali to bi mogao biti Abu Dabi.

Pritom je direktno kritikovao one koji misle da treba popustiti pred ruskim zahtevima: Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

- Kažu da se Evropa mora probuditi, pripremiti. Jeste li ikad pomislili da se može dogoditi da jednostavno neće biti vremena za to? I stvarnost vam neće pokucati na vrata, nego će ih razvaliti "čizmom". I to se događa - najavio je Evropljanima šta ih čeka "ako Putin dobije ono što pokušava u Ukrajini".

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