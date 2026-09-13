Iznos je 8,7 puta veći nego u prva tri meseca godine, kada je ista kategorija iznosila 1,4 milijarde dolara, i najviši je kvartalni podatak otkako regulator vodi tu evidenciju od 1994.

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Ni u haotičnim devedesetim, ni u "debelim" godinama kada je nafta prelazila sto dolara po barelu, ni u dosadašnjem toku rata, privreda nije u jednom tromesečju izgubila toliko deviza kroz neevidentirani odliv. Stari rekord od 8,3 milijarde dolara iz prvog tromesečja 2009. sada je premašen gotovo za polovinu.

Novac je proknjižen pod stavkom "neto greške i propusti". Centralna banka to zvanično naziva statističkim odstupanjem, ali ekonomista Dmitrij Polevoj podseća da se iza te rubrike često kriju neprijavljene transakcije i potencijalno skriveni beg kapitala. Reč je o operacijama koje ne spadaju u uvoz, otplatu dugova niti investicije, pa ih regulator jednostavno ne zna, ili ne želi, da svrsta.

Ako brojka zaista pokazuje neevidentirani odliv, posledice sežu dalje od statistike. Novac koji napusti zemlju smanjuje ponudu stranih valuta na domaćem tržištu, može pritisnuti kurs rublje i odvlači sredstva koja bi inače mogla ostati u ruskim ulaganjima. U istom tromesečju izvozna zarada iznosila je 125,7 milijardi dolara, a trgovinski višak 38,3 milijarde. Nestalih 12,2 milijarde odgovara gotovo svakom desetom dolaru od izvoza i gotovo trećini celog trgovinskog suficita. Drugim rečima, znatan deo onoga što je zemlja zaradila spoljnom trgovinom u zvaničnim knjigama jednostavno nestaje.

Obim te stavke obnovio je nagađanja da imućni Rusi u tišini izvlače imovinu. Bloomberg je u julu, pozivajući se na šest bogatih Rusa i izvore bliske milijarderima, opisao kako deo najbogatijih zbog usporavanja privrede, stanja državnih finansija i straha da će im država oduzeti imovinu već prebacuje milijarde dolara izvan zemlje. Deo odlazi u kriptovalute, zlato, inostrane nekretnine i privatne fondove. Kao odredišta izvori su navodili Ujedinjene Arapske Emirate, Tursku, Kipar, Saudijsku Arabiju i zemlje Afrike.

MORE: The Russian Central Bank, along with its Chairwoman, Elvira Nabiullina, appears to be advocating for a more cautious monetary policy amidst rising inflationary pressure. ⬇️ Putin has continuously pressured the Russian Central Bank to lower the key interest rate as part of Putin’s efforts to impose a looser monetary policy in order to expand capital and liquidity availability for the Russian military and defense industry. Nabiullina has consistently advocated for a more cautious monetary policy – often trying to resist the Kremlin’s demands. The Russian economy has been experiencing growing wage inflation resulting from significant labor shortages and the Kremlin’s voluntary conscription campaign’s bonus system that has been necessary to sustain Russia’s war in Ukraine without resorting to involuntary reserve call-ups. Ukraine’s long-range strike campaigns against Russian energy infrastructure — the effects of which Nabiullina acknowledged — and the recent strikes against Russian logistics facilities are generating additional inflationary pressures on the already-strained Russian economy. Putin has only recently started to prioritize combating inflation at the expense of growth and investment, and the Central Bank’s decision to maintain the key rate at 14 percent is likely a reflection of Putin’s concerns as well as his hopes that the Kremlin’s new air defense policies may reduce the effectiveness of Ukraine’s strikes and ease one of the inflationary pressures on the Russian economy. Nabiullina has repeatedly succumbed to the Kremlin’s pressure to lower the key interest rate, but Putin’s recent prioritization of combating inflation may allow her most recent effort to constrain monetary policy to hold. — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 12, 2026

Taj obrazac nije nov, ali tempo jeste. Ranije ove godine centralna banka je već beležila nagli rast prenosa ruskih domaćinstava na inostrane brokerske račune, koji su u jednom periodu premašivali pola milijarde dolara mesečno. Deo tih kanala služi kao zamena za klasične devizne račune, jer je iznošenje novca klasičnim bankarskim putem sve teže.

Zvanično objašnjenje rekorda Kremlj i centralna banka nisu dali. Ostaje otvoreno koliko je od 12,2 milijarde čista statistička rupa, a koliko tihi glas elita koje više ne veruju da im je imovina u zemlji sigurna. U trenutku kada država rat finansira iz rezervi i sve oštrije poseže za privatnim poslovnim imperijama, takav odliv nije samo računovodstveni kuriozitet. To je znak da novac, tamo gde može, već bira izlaz.

NEW | The Russian Central Bank, along with its Chairwoman, Elvira Nabiullina, appears to be advocating for a more cautious monetary policy amidst rising inflationary pressure. Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Canadian Prime Minister Mark Carney signed a 100-year partnership agreement on September 10 that includes a Drone Deal to expand joint drone production. Ukrainian forces continued their long-range strike campaign against Russian military assets, and fuel and logistics infrastructure on the night of September 10 to 11. Russia launched 162 drones against Ukraine overnight. — Critical Threats (@criticalthreats) September 12, 2026

To nije nagađanje iz vazduha. Tužilaštvo je prošle godine državi vratilo imovinu vrednu više od četiri hiljade milijardi rubalja, oko 51 milijardu dolara. Sudovi oduzimaju udele, imperije se lome i prebacuju lojalnijima. Uredba 604, kojom država može privremeno da preuzme kompanije koje ne obnove pogone nakon udara dronova, istu poruku šalje i energetskim oligarsima: popravi ili gubiš.

Istovremeno su i papirnate imovine počele da tonu. Od početka 2026. do 1. septembra zajedničko bogatstvo najbogatijih Rusa na Bloombergovom indeksu palo je za gotovo 20 milijardi dolara. Od lipanjskog/junskog vrha do početka septembra pad je bio još oštriji, više od 40 milijardi za tri meseca.

(TP World)

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