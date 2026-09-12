Bivši ruski predsednik i zamenik predsednika ruskog Veća bezbednosti Dmitrij Medvedev ponovno je uputio ozbiljne pretnje jednoj članici NATO-a.

Litvanija bi, prema njegovim rečima, mogla da "nestane s karte sveta" ako dopusti mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Medvedev je o tome govorio u petak, nakon što je u Litvaniji ponovno aktuelizovano pitanje ukidanja ustavne zabrane nuklearnog oružja. Tvrdi i da NATO u slučaju ruskog napada na Litvaniju ne bi aktivirao član 5. Severnoatlantskog ugovora jer bi to, kako je rekao, značilo "globalnu katastrofu".

"Litvanija je, koliko razumem, govorila o otvaranju vrata mogućem postavljanju bilo kakvog oružja, uključujući nuklearno", rekao je Medvedev, prenosi Kijev Post. "Ako se, ne daj Bože, tako nešto dogodi i budemo morali da reagujemo na njihove poteze, niko im neće priskočiti u pomoć", poručio je. Medvedev pritom nije direktno rekao da bi Rusija napala Litvaniju, već je svoju pretnju vezao za eventualnu odluku Vilnjusa da omogući razmeštanje nuklearnog oružja. Foto: Depositphotos/scanrail/labrador, Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

Litvanske političke stranke još su u julu postigle dogovor o ustavnim izmenama kojima bi se uklonila dugogodišnja zabrana. Odbor za pravna pitanja litvanskog parlamenta u sredu je predlog podržao sa sedam glasova za i dva protiv, čime je otvoren put prema konačnoj odluci koja se očekuje početkom sledeće godine. Litvanski predsednik Gitanas Nauseda objasnio je promenu stava pogoršanjem bezbednosne situacije u Evropi. "Naš ustav napisan je u vreme kada su geopolitičke okolnosti bile potpuno drugačije", rekao je posle sastanka sa čelnicima parlamentarnih stranaka.

Ukidanje zabrane samo po sebi ne znači da će nuklearno oružje biti raspoređeno u Litvaniji, ali bi takva mogućnost bila pravno otvorena. Litvanija se nalazi na posebno osetljivom području, uz rusku eksklavu Kalinjingrad i granicu sa Belorusijom, bliskim saveznikom Moskve. Rusija je poslednjih godina dodatno ojačala svoju nuklearnu prisutnost u regionu. Moskva je 2023. godine objavila da u Belorusiju raspoređuje taktičko nuklearno oružje, dok su dve zemlje ove godine održale i zajedničku vežbu koja je uključivala scenarije upotrebe nuklearnog oružja.

Foto: Sergei Bobylev/Zuma Press/Profimedia,Depositphotos/NewAfrica/scanrail

Podsetimo, član 5 predviđa da se oružani napad na jednu ili više članica smatra napadom na sve članice Saveza. Međutim, svaka država članica sama odlučuje koje će konkretne mere preduzeti kako bi pomogla napadnutoj saveznici. Medvedev poslednjih godina često iznosi oštre pretnje prema zapadnim državama, posebno u kontekstu rata u Ukrajini. Istovremeno je u svojim najnovijim komentarima odbacio tvrdnje da Rusija planira da napadne Evropu, uprkos sve većoj zabrinutosti zbog ruskih hibridnih aktivnosti i incidenata povezanih sa dronovima u vazdušnom prostoru članica NATO-a.

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