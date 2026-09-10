Kako je navedeno u saopštenju, u Donjeck je upućen fragment desne ruke Dmitrija Donskog, koji se čuva kao crkvena relikvija.

Relikvija na putu ka borbenim jedinicama

„Fragment desne ruke velikog kneza, iste one desne ruke kojom je vitlao mačem na Kulikovom polju, poslat je na front da ojača duh vojnika“, navela je Ruska pravoslavna crkva.

Relikvija se nalazi u malom ukrašenom kovčegu, a prema najavi Crkve biće prikazana ruskim borbenim jedinicama duž linije fronta. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Cilj ovog poteza, prema navodima Crkve, jeste pružanje duhovne podrške i jačanje morala vojnika.

Donski u ruskoj istoriji

Dmitrij Donski bio je veliki knez Moskve i jedna od značajnih ličnosti srednjovekovne ruske istorije. Ostao je poznat po pobedi nad vojskom Mamaja u bici na Kulikovom polju 1380. godine.

Ruska pravoslavna crkva proglasila ga je svetiteljem 1988. godine. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Kritike zbog uloge Crkve u ratu

Odluka da se relikvija pošalje na područje fronta izazvala je kritike pojedinaca koji ocenjuju da se time verska tradicija stavlja u službu ratnih ciljeva i politike Kremlja.

Kritičari podsećaju da je Ruska pravoslavna crkva i ranije bila uključena u pružanje duhovne podrške ruskim vojnicima. Sveštenici su upućivani na front, dok su u ruskim crkvama organizovane molitve za pobedu ruskih snaga. Crkva je takođe ranije organizovala prenošenje verskih ikona avionima iznad pojedinih ruskih gradova.

Slanje relikvije Dmitrija Donskog na front predstavlja najnoviji primer takvog povezivanja verskih obreda i podrške ruskim vojnicima tokom rata u Ukrajini.

(Srbija danas)

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