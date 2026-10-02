Trampa su pitali šta će mu najviše nedostajati u Beloj kući kada napusti funkciju na kraju svog drugog predsedničkog mandata, a predsednik je govorio o istorijskom kabinetu u Zapadnom krilu Bele kuće.

– Ova prelepa prostorija, koju nikome ne bi trebalo dozvoliti da sruši. Ovalni kabinet – rekao je.

Tramp je kazao da je video agente Tajne službe kako razgledaju prostoriju, prenosi portal „The Hill“. Foto: Jim LoScalzo / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

– A ja ih pitam: „Šta to gledate?“ Oni odgovaraju: „Gospodine, mislimo da bi Ovalni kabinet trebalo srušiti i izgraditi novi, gospodine“ – ispričao je za časopis „Time“.

– Rekao sam: „Ma, nema šanse, ne možete da izgradite novi. Ovo je posebno mesto“ – nastavio je predsednik.

Tramp je ukrasio Ovalni kabinet brojnim zlatnim aplikacijama i zlatnim ramovima, kao i zlatnim ukrasnim lajsnama na plafonskom vencu. Predsednički pečat na plafonu Ovalnog kabineta takođe je ukrasio zlatom, a ispred vrata postavio je zlatni natpis „Ovalni kabinet“.

U intervjuu je rekao da razmatra mogućnost da Ovalni kabinet dobije status zaštićenog istorijskog spomenika.

President Trump said that Secret Service officials have encouraged him to replace the current Oval Office, according to a new interview with Time magazine. “I said, ‘My ass, you can’t build a new one. This is a special place,’” Trump said. https://t.co/zTIizgjL9N — The Washington Post (@washingtonpost) October 1, 2026

– Već šest meseci tražim od Sjuzi da mi dostavi izjavu. Hoćemo li sačuvati ovu prostoriju? Hoćemo li je proglasiti federalnim istorijskim spomenikom? – rekao je Tramp, misleći na svoju šeficu kabineta Sjuzi Vajls.

Iako ima snažan lični odnos prema Ovalnom kabinetu, Tramp je u Beloj kući sproveo i druge promene.

Prošlog oktobra srušio je Istočno krilo kako bi napravio prostor za balsku dvoranu površine preko 8.300 kvadratnih metara. Takođe je popločao Ružičnjak, postavio stolove i stolice i preuredio ulaz u Zapadno krilo.

Dodao je fotografije bivših predsednika u zlatnim ramovima duž Zapadnog krila, pešačke staze i Kolonade i zamenio pod tamnim granitom. Predsednik je takođe napravio izmene u prostoriji kabineta i dodao zastave na severni i južni travnjak, zajedno sa heliodromom.

Tramp je u intervjuu izjavio i da je Bela kuća bila „deponija“ koju je on sredio.

– Bela kuća je veoma poseban simbol. To je simbol Amerike. To je simbol naše veličine – rekao je i dodao:

– I rekao sam: „Moram to da sredim.“ I to radim bolje od bilo koga drugog. Možda to radim bolje od bilo čega drugog, i to je lako za mene. Zapravo je opuštajuće. Znate, mnoge ljude to izluđuje.

(The Hill)

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