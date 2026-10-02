Trampa su pitali šta će mu najviše nedostajati u Beloj kući kada napusti funkciju na kraju svog drugog predsedničkog mandata, a predsednik je govorio o istorijskom kabinetu u Zapadnom krilu Bele kuće.
– Ova prelepa prostorija, koju nikome ne bi trebalo dozvoliti da sruši. Ovalni kabinet – rekao je.
Tramp je kazao da je video agente Tajne službe kako razgledaju prostoriju, prenosi portal „The Hill“.
– A ja ih pitam: „Šta to gledate?“ Oni odgovaraju: „Gospodine, mislimo da bi Ovalni kabinet trebalo srušiti i izgraditi novi, gospodine“ – ispričao je za časopis „Time“.
– Rekao sam: „Ma, nema šanse, ne možete da izgradite novi. Ovo je posebno mesto“ – nastavio je predsednik.
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Tramp je ukrasio Ovalni kabinet brojnim zlatnim aplikacijama i zlatnim ramovima, kao i zlatnim ukrasnim lajsnama na plafonskom vencu. Predsednički pečat na plafonu Ovalnog kabineta takođe je ukrasio zlatom, a ispred vrata postavio je zlatni natpis „Ovalni kabinet“.
U intervjuu je rekao da razmatra mogućnost da Ovalni kabinet dobije status zaštićenog istorijskog spomenika.
– Već šest meseci tražim od Sjuzi da mi dostavi izjavu. Hoćemo li sačuvati ovu prostoriju? Hoćemo li je proglasiti federalnim istorijskim spomenikom? – rekao je Tramp, misleći na svoju šeficu kabineta Sjuzi Vajls.
Iako ima snažan lični odnos prema Ovalnom kabinetu, Tramp je u Beloj kući sproveo i druge promene.
Prošlog oktobra srušio je Istočno krilo kako bi napravio prostor za balsku dvoranu površine preko 8.300 kvadratnih metara. Takođe je popločao Ružičnjak, postavio stolove i stolice i preuredio ulaz u Zapadno krilo.
Dodao je fotografije bivših predsednika u zlatnim ramovima duž Zapadnog krila, pešačke staze i Kolonade i zamenio pod tamnim granitom. Predsednik je takođe napravio izmene u prostoriji kabineta i dodao zastave na severni i južni travnjak, zajedno sa heliodromom.
Tramp je u intervjuu izjavio i da je Bela kuća bila „deponija“ koju je on sredio.
– Bela kuća je veoma poseban simbol. To je simbol Amerike. To je simbol naše veličine – rekao je i dodao:
– I rekao sam: „Moram to da sredim.“ I to radim bolje od bilo koga drugog. Možda to radim bolje od bilo čega drugog, i to je lako za mene. Zapravo je opuštajuće. Znate, mnoge ljude to izluđuje.
(The Hill)