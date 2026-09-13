Upozorenja dolaze u trenutku izuzetno zategnutih odnosa Londona i Moskve zbog sukoba u Ukrajini i sve veće britanske vojne podrške Kijevu.

Posebnu pažnju stručnjaci posvećuju ranjivosti finansijskog sistema, energetske mreže i podmorskih kablova od kojih zavisi najveći deo međunarodnih telekomunikacija Velike Britanije. Foto: Suranga Weeratuna / Alamy /Daniren / Alamy / Profimedia

Gotovo sve može da bude meta

Katja Bego, viša istraživačica instituta „Chatham House“, upozorava da savremena digitalna infrastruktura otvara veliki broj potencijalnih slabih tačaka.

– Bolnice, aerodromi, elektrane, luke – gotovo sve je potencijalna meta – rekla je Bego.

Prema njenim rečima, upravo broj potencijalnih meta predstavlja najveći problem.

– To znači da je gotovo nemoguće istovremeno zaštititi sve te sisteme.

Potencijalni napadi ne bi morali da budu usmereni samo na velike objekte. Manje električne podstanice i drugi lokalni infrastrukturni sistemi mogli bi da budu još osetljiviji jer često imaju slabiju fizičku i digitalnu zaštitu.

Stručnjaci upozoravaju i da savremeni sajber-napadi i jeftini, lako dostupni dronovi omogućavaju izvođenje operacija koje mogu da izazovu značajne poremećaje bez direktnog vojnog sukoba.

Bankarski sistem među najosetljivijima

Profesor Entoni Glis, stručnjak za bezbednost sa Univerziteta „Buckingham“, smatra da bi finansijski sektor bio jedna od najosetljivijih tačaka Velike Britanije u slučaju velikog sajber-napada.

– Mesta od strateškog značaja, poput bankarskog sistema, mogla bi da budu mete – rekao je Glis.

On upozorava da bi čak i relativno kratak prekid elektronskog bankarstva mogao da proizvede ozbiljne posledice.

– Ranjivi smo u ovom digitalnom dobu. Nedelju dana bez pristupa elektronskom bankarstvu i bili bismo na kolenima – ocenio je.

Stručnjak za bezbednost Vil Gedis, izvršni direktor „International Corporate Protection Group“, takođe ukazuje na značaj infrastrukture za prenos podataka u Severnom moru.

Prema njegovim rečima, oštećenje takvih kablova moglo bi istovremeno da pogodi svakodnevno korišćenje interneta i britansku ekonomiju.

– Ovakva ranjivost nema samo remetilački efekat, već i ekonomske posledice – rekao je Gedis.

On ističe da napad ne mora da bude velikih razmera da bi proizveo značajan psihološki efekat.

– Ako banka bude hakovana ili podaci budu ukradeni sa aerodroma, to bi moglo da bude dovoljno da ljudi prestanu da koriste tu uslugu. Akcija ne mora da bude ogromnih razmera – naveo je.

Russia is constantly probing and testing us. NATO has always been a defensive alliance – but we are ready to defend every inch of NATO territory if Russia attacks. https://t.co/MJmRQYDkda — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 10, 2026

London strahuje od hibridnih pretnji

Britanski bezbednosni krugovi poslednjih godina sve češće govore o opasnosti od takozvanih operacija u sivoj zoni – aktivnosti koje ostaju ispod praga otvorenog oružanog sukoba.

Pojedini britanski zvaničnici i stručnjaci takve aktivnosti pripisuju Rusiji, dok Moskva odbacuje brojne zapadne optužbe o sabotažama i drugim neprijateljskim operacijama u Evropi.

General ser Ričard Barons, jedan od autora britanskog Strateškog pregleda odbrane, smatra da odnose Moskve i Londona već treba posmatrati kao svojevrsni sukob ispod praga direktnog rata.

On tvrdi da su sajber-prostor, informaciono delovanje i kritična infrastruktura postali važan deo savremenih sukoba.

Istovremeno, Velika Britanija je jedna od evropskih država koje pružaju značajnu vojnu pomoć Ukrajini, što je dovelo do dodatnog pogoršanja odnosa sa Moskvom.

Kremlj je u više navrata optuživao London da svojim potezima doprinosi produžavanju i eskalaciji sukoba.

Podmorski kablovi posebna slabost

Jedna od najvećih briga britanskih stručnjaka odnosi se na podmorske telekomunikacione kablove.

Bego navodi da Velika Britanija kao ostrvska država izuzetno zavisi od te infrastrukture.

– Britanija kao ostrvo veoma zavisi od tih kablova, koji zajedno prenose gotovo 99 odsto međunarodnog internet saobraćaja – rekla je.

Britanske vlasti ranije su iznosile tvrdnje da ruski brodovi prikupljaju podatke o položaju dela podmorske infrastrukture. Moskva je, međutim, više puta odbacivala zapadne optužbe o pripremama za sabotaže podmorskih kablova.

Pored kablova, potencijalno osetljivi su i centri za obradu podataka i bazne stanice mobilne telefonije.

– Centri za obradu podataka mogli bi da budu mete visoke vrednosti, što bi moglo da dovede do prestanka rada pojedinih usluga – rekla je Bego.

Prema njenim rečima, problemi na baznim stanicama mogli bi da dovedu i do lokalnih prekida mobilne komunikacije.

Britancima savetuju da budu spremni za krize

Bego smatra da bi stanovništvo trebalo bolje pripremiti za moguće vanredne situacije, bez obzira na njihov uzrok.

– Izuzetno je važno da građani razumeju potencijalne rizike, imaju zalihe kod kuće i znaju šta da rade u kriznoj situaciji, poput velikog nestanka struje – rekla je.

Ona podseća da je takvoj vrsti civilne pripreme tokom Hladnog rata posvećivano mnogo više pažnje.

Stručnjaci istovremeno pozivaju britanske vlasti da povećaju otpornost najvažnijih infrastrukturnih sistema, uključujući postavljanje sistema za borbu protiv dronova na strateškim lokacijama i stvaranje rezervnih sistema koji bi mogli da preuzmu funkciju u slučaju kvara ili napada.

NATO razmatra zaštitu infrastrukture

Britanski „Royal United Services Institute“ (RUSI) takođe upozorava da nedavni incidenti u Evropi pokazuju koliko transportna i komunikaciona infrastruktura članica NATO-a može biti osetljiva.

Emili Feris, viša saradnica RUSI-ja za međunarodnu bezbednost, smatra da jedan od problema predstavlja i nejasna granica između hibridnog delovanja i aktivnosti koja bi mogla da izazove direktan vojni odgovor.

Upravo ta „siva zona“ sve više zaokuplja britanske bezbednosne stručnjake.

NJihova upozorenja, bez obzira na to kome se pripisuje potencijalna pretnja, otkrivaju širi problem za Veliku Britaniju – zemlja u kojoj bankarstvo, telekomunikacije, energetika i veliki deo svakodnevnog života zavise od digitalnih sistema mogla bi da pretrpi ozbiljne posledice čak i bez klasičnog vojnog napada.

(TheSun)

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