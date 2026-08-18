"Velika Britanija radi ono što je od početka govorila - pruža Ukrajini stoprocentnu podršku u ovom ilegalnom ratu koji je pokrenuo Vladimir Putin", rekao je Barnam novinarima, prenosi Rojters.

On je naglasio da London pomaže Ukrajini kako bi mogla da se brani i da je to bila dosledna politika svih britanskih vlada tokom sukoba.

"Nismo prijatelji samo kada je lako. Bićemo uz Ukrajinu u njenom najtežem trenutku i to se neće promeniti", poručio je Barnam.

Foto: Stephen Crawshaw/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

 

Ambasada Rusije u Londonu saopštila je juče da Velika Britanija postaje pomagač i saučesnik u "krvavim zločinima i terorističkim napadima" Kijeva, nakon što je Ukrajina počela da koristi bespilotne letelice britanske proizvodnje za napade duboko na teritoriji Rusije.

Britanske letelice su ukrajinske snage, prema pisanju lista "Tajms" u nedelju, počele da koriste za napade duboko unutar ruske teritorije, prenosi RIA Novosti.

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Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

 

"Velika Britanija na taj način postaje pomagač i saučesnik u krvavim zločinima i terorističkim napadima ukrajinskih neonacista, sa ciljem obuzdavanja naše zemlje i nanošenja maksimalne štete tuđim rukama", navedeno je u saopštenju ruske ambasade.

Ambasada Rusije u Londonu upozorila je da će Britanija snositi posledice svojih postupaka.

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