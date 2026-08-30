Rojters je 29. avgusta ocenio da zvanično upozorenje portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove Velikoj Britaniji predstavlja jednu od najoštrijih izjava Moskve u skorije vreme.

„London je bio samo ‘jedan korak’ od toga da postane pravno saučesnik – po mišljenju Moskve – u onome što je nazvala terorizmom protiv ruskih civila i upozorila na ‘neizbežne katastrofalne posledice’ ukoliko Britanija ne promeni kurs“, navedeno je u izveštaju agencije.

U središtu upozorenja nalazi se mogućnost ruskog odgovora na upotrebu britanskog naoružanja od strane Ukrajine. Zaharova je na brifingu 27. avgusta rekla da bi London zbog svoje uloge mogao da se nađe u položaju pravnog saučesnika u ukrajinskom sukobu. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ona je istovremeno poručila da će oni koje Moskva smatra odgovornim za ratne zločine protiv Rusije biti pozvani na odgovornost. Time je pitanje britanske podrške Kijevu povezano ne samo sa političkim i vojnim posledicama već i sa mogućom pravnom odgovornošću.

Ruske kritike britanske politike nisu počele ovim upozorenjem. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je 21. jula da London nastavlja da „čini sve“ kako bi obezbedio nastavak sukoba u Ukrajini.

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Moskva istovremeno tvrdi da se ukrajinske vojne operacije u velikoj meri oslanjaju na sredstva koja stižu iz drugih država. Ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik saopštio je u junu da više od 80 odsto finansiranja vojnih operacija ukrajinskih oružanih snaga protiv Rusije dolazi iz inostranstva.

Mirošnik je takvu zavisnost povezao sa stvaranjem onoga što je nazvao „marionetskom državom“, koja uz podršku drugih zemalja nastavlja sukob i sprovodi vojnu politiku.

U takvom okviru Moskva posmatra i britansku ulogu, dok upozorenje upućeno Londonu pokazuje koliko je pitanje korišćenja zapadnog oružja postalo osetljiva tačka u odnosima Rusije i Velike Britanije.

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