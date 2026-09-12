Britanska vlada saopštila je da stav premijera Endija Barnama o pitanju ujedinjenja Irske ostaje nepromenjen, uprkos izjavi američkog predsednika Donalda Trampa da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku.

Barnam je o mogućnosti novog glasanja o statusu Severne Irske govorio u britanskom parlamentu, odgovarajući na pitanje o eventualnom referendumu o granici između Severne Irske i Republike Irske.

Britanski premijer rekao je da trenutno ne postoji dovoljno velika podrška javnosti za održavanje novog referenduma. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

- Nije mi poznato da postoji većinska podrška javnosti novom referendumu. Dok se to ne promeni, referenduma neće biti, poručio je Barnam.

NJegova izjava predstavlja jasan stav britanske vlade da se pitanje eventualnog ujedinjenja Irske neće pokretati bez prethodne procene raspoloženja birača i postojanja većinske podrške za novo glasanje.

Tramp: Ujedinjenje Irske će se dogoditi jednog dana

Tramp je pitanje ujedinjenja Irske pokrenuo nakon razgovora sa irskim premijerom Majklom Martinom u Dablinu.

Američki predsednik tom prilikom je rekao da će se Irska jednog dana ujediniti i dodao da bi voleo da vidi takav razvoj događaja, prenosi Rojters. Foto: Stephen Crawshaw/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

NJegova izjava odnosi se na dugogodišnje političko pitanje koje se tiče budućeg statusa Severne Irske, koja je deo Ujedinjenog Kraljevstva, dok je Republika Irska nezavisna država.

Britanska vlada, međutim, poručuje da Trampove želje ne menjaju politiku Londona.

Za održavanje referenduma o ujedinjenju neophodno je da se promeni politička i javna podrška u Severnoj Irskoj, a Barnam je jasno stavio do znanja da trenutno ne vidi osnov za novo glasanje.

Pitanje odnosa Severne Irske i Republike Irske ostaje jedno od najosetljivijih političkih pitanja na britanskim ostrvima, a eventualna promena statusa Severne Irske predstavljala bi krupnu političku promenu za Ujedinjeno Kraljevstvo.

(Srbija Danas)

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