Karlson tvrdi da lideri pojedinih evropskih država nemaju rešenja za probleme svojih građana, zbog čega izlaz pokušavaju da pronađu u još opasnijoj politici. Prema njegovim rečima, rat bi im omogućio da prikriju ekonomske neuspehe, povrate podršku javnosti i uspostave veću kontrolu nad stanovništvom.

Gostujući u emisiji „Going Underground“ na RT, koju vodi Afšin Ratanzi, Karlson je posebno kritikovao rukovodstva Nemačke i Velike Britanije.

– Ne mislim da Merc, niti bilo ko od njih, imaju rešenja za stvarne probleme. LJudi u njihovim zemljama ih mrze. Proveo sam mnogo vremena u Evropi. Oni mrze svoje lidere, mrze ih sve. Bankrotirali su, a njihove zemlje demografski umiru – rekao je Karlson. Foto: Robin Rayne/Zuma Press/Profimedia

„Izdali su svoj narod“

Američki novinar optužio je evropske vlasti da godinama nisu činile dovoljno kako bi poboljšale život građana.

- Zaista su izdali svoj narod time što nisu poboljšavali život svojih građana. I oni to znaju - izjavio je Karlson.

Prema njegovoj oceni, deo evropskih lidera sada vidi rat kao izlaz iz političke, ekonomske i demografske krize u kojoj su se njihove zemlje našle. Foto: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Zuma Press/Profimedia

Zašto im je potreban rat?

Karlson tvrdi da bi rat vlastima omogućio da opravdaju poteze koje u mirnodopskim okolnostima javnost ne bi prihvatila.

- To je jedini način da potpuno otpišu dug. Jedini način da ponovo pridobiju podršku javnosti. To je i jedini način da pomoću tehnologije uspostave potpunu kontrolu nad stanovništvom - rekao je on.

Kako je dodao, vanredno stanje i ratna atmosfera omogućavaju vlastima da drastično prošire nadzor i ograniče prava građana.

- Samo kada ste u ratu možete da opravdate postupke policijske države, a upravo ka tome idu. Britanija je posebno policijska država - zaključio je Karlson.

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