Doktorka Sneha En Filip poslednji put je viđena dan pre terorističkih napada na njujorški Svetski trgovinski centar. Budući da je živela u neposrednoj blizini kula bliznakinja i činjenicu da je bila doktorka u obližnjoj bolnici i da je uvek volela da pomaže drugima, njena porodica bila je uverena da je i ona umrla u rušenju zgrada i da zbog toga telo nikad nije nađeno

Na dan nestanka nije radila

Rođena u Indiji, odrasla je u državi NJujork i studirala je u Čikagu gde je upoznala svog budućeg supruga Rona Libermana. Nedugo posle završetka studija oboje su počeli da rade u njujorškim bolnicama i živeli su u luksuznom stanu.

Liberman je kasnije govorio da je na dan nestanka bila slobodna, a sigurnosne kamere obližnje prodavnice su je poslednji put snimile u predvečerje 10. septembra. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Ron se vratio iz bolnice posle ponoći i supruga ga nije čekala, a on je bio uveren da je u izlasku, kako joj je i bila navika. Idućeg dana, na dan terorističkih napada, Liberman se u stan kasno vratio i supruge i dalje nije bilo, piše Ekspres.

Muž prijavio nestanak

Policiji je prijavio nestanak, ali Sneha En bila je tek jedna od stotina i hiljada nestalih Amerikanaca koji su verovatno poginuli u terorističkom napadu. U nedeljama posle napada komšiluk je bio oblepljen plakatima i porodica je molila za bilo kakve informacije, ali u poplavi nestalih, nestanak jedne osobe se utopio u masi. Niko nije previše obraćao pažnju.

NJen nestanak bio je jedini koji nije bio direktno povezan sa terorističkim napadima. Liberman je ustvrdio da mu policija ne pomaže dovoljno i potražio je usluge privatnog detektiva.

Tražio ju je i bivši FBI agent

Zaposlio je bivšeg agenta FBI Kena Galanta i njih dvojica bacila su se na privatnu istragu kako bi otkrili konačnu sudbinu mlade doktorke. Nadzorne kamere iz zgrada u kojoj je živela na sam dan terorističkih napada snimile su ženu kako ulazi u zgradu i nekoliko minuta kasnije izlazi.

Porodica je govorila da jako liči na njihovu nestalu kćer, ali Liberman nije mogao definitivno da kaže da li je reč o njegovoj supruzi.

Galant je jedno vreme razmišljao da je Sneha En iskoristila haos u NJujorku posle napada kako bi pobegla i napustila zauvek svoj stari život, ali policija nije uspela da otkrije nikakve tragove koji bi ukazali na takvu mogućnost.

Liberman i Galant su kasnije zaključili da je Sneha potrčala u pomoć unesrećenima i da je umrla tokom urušavanja tornjeva.

Zaključili da je umrla u ruševinama

Policija dugo nije stigla da istraži njen nestanak, ali istragom su utvrdili neke dosta neobične činjenice koje su bacile potpuno novo svetlo na život naizgled ugledne i uspešne doktorke.

Ranije tokom godine, bolnica gde je radila obavestila ju je da neće dobiti produžetak ugovora o radu zbog problema s alkoholom. Nedugo nakon što joj je bolnica saopštila da neće nastaviti da radi kod njih, Sneha je otišla u izlazak zbog kojeg je završila u zatvoru.

Policiji je govorila da ju je kolega s posla neprimereno dodirivao u izlasku, ali tužilaštvo je odbilo tu pritužbu i stavili su joj na teret da je lažno prijavila kolegu. Ponudili su joj odbacivanje svih optužbi ako povuče svoju prijavu, ali ona to nije prihvatila. Foto: Tviter printskrin

Nakon toga je prestala da radi u bolnici, ali je na svu sreću uspela da dobije posao u drugoj bolnici gde je nastavila po starom. Opet je na poslu imala problema s alkoholom i suspendovana je zato što nije otišla na dogovoreni sastanak sa savetnikom za zavisnost.

U to vreme je počela da izlazi po gej barovima i često ih je napuštala u društvu žena koje je srela tamo, barem je tako policija govorila.

Nije imala problema s alkoholom

Porodica je optužila policiju da spekulišu s minimalnim informacijama i da ona nikad nije imala problema s alkoholom, barem ne u bolnici. Otkaz je, tvrdi pororodica, dobila zato što je upozoravala na rasističku politiku bolnice.

Usledile su godine suđenja i sve se završilo kada je žalbeni sud odlučio da je Filip poginula dok je pomagala unesrećenima u napadu. 31. januara 2008. godine je i službeno odlučeno da je ona 2.751. žrtva terorističkog napada na Svetski trgovački centar u NJujorku.

NJeno ime danas nalazi se na spomeniku izgrađenom na temeljima nekadašnjih kula bliznakinja.

Posmrtni ostaci nikad nisu pronađeni, ali po tome je ona samo jedna od hiljada ljudi čija tela nisu preživela hiljade tona čelika koje su pale na njih.

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