Tramp je ranije ove nedelje, na skupu posvećenom žrtvama napada, rekao da se u trenutku kada su oteti putnički avioni udarili u Kule bliznakinje nalazio u svom apartmanu u Trampovoj kuli u centru Menhetna.

Foto: Timothy A. CLARY / AFP / Profimedia

Danas se obeležava 25 godina od terorističkih napada „Al Kaide“ na NJujork i Vašington, u kojima je poginulo blizu 3.000 ljudi.

Tramp je naveo da je ubrzo nakon rušenja Kula bliznakinja otišao ka Nultoj tački, mestu na kojem se nalazio kompleks Svetskog trgovinskog centra, zajedno sa grupom građevinskih radnika.

– Gradio sam veliku zgradu u NJujorku i čim se to dogodilo, odveo sam celu ekipu dole. Nisu se dvoumili ni sekunde. Svi su krenuli sa mnom, otišli smo kao velika grupa. Biću iskren, bilo je jezivo i niko nikada tako nešto nije video – rekao je Tramp.

Vatrogasci su me podigli i počeli da trče

Prema njegovim rečima, poslovna kula „One Liberty Plaza“ u južnom Menhetnu bila je oštećena i postojao je strah da bi mogla da se uruši.

Tramp tvrdi da su ga tada dvojica vatrogasaca fizički sklonila sa tog mesta.

– Nikada neću zaboraviti dva vatrogasca. Mislili smo da će se zgrada srušiti pravo na nas, a dvojica vatrogasaca, ogromni, snažni momci – a ni ja nisam baš najmanji čovek na svetu – zgrabili su me ispod pazuha. Doslovno su me podigli. To uopšte nije lako uraditi. Podigli su me i počeli da trče sa mnom. Rekao sam im: „Momci, mogu i sam da trčim.“ Bili su neverovatni, mislili su da se zgrada ruši – ispričao je Tramp.

Na molbu da prokomentariše ove navode, pres-služba NJujorške vatrogasne službe saopštila je za „Newsweek“ da nema informacije kojima bi mogla da potvrdi ili opovrgne predsednikovu priču.

– Ne možemo da pružimo nikakav kontekst. Niko od nas tada nije bio tamo, niti smo nadležni da potvrđujemo da li su građevinski radnici bili prisutni ili ne – naveli su.

Bela kuća stala u Trampovu odbranu

Nakon što su američki mediji zatražili dokaze koji bi potvrdili Trampove najnovije tvrdnje, Bela kuća je oštro reagovala.

Portparol Dejvis Ingl rekao je novinaru „CNN“-a Danijelu Dejlu da je predsednik govorio o svom ličnom iskustvu nakon napada i da je dan posvetio odavanju počasti pripadnicima hitnih službi koji su izgubili živote.

Prema Dejlovoj objavi na društvenoj mreži „X“, Ingl je kritike medija nazvao „sramotnim“.

Tramp je potom i na svojoj platformi „Truth Social“ reagovao na tekstove u kojima su dovedene u pitanje njegove tvrdnje o boravku na Nultoj tački.

Kao potvrdu svojih navoda pomenuo je video-snimke i svedočenje svog bivšeg šefa obezbeđenja Metjua Kalamarija.

Predsednik SAD reagovao je i na pisanje medija o svojoj odluci da prisustvuje komemoraciji u Pentagonu, a ne ceremoniji kod Svetskog trgovinskog centra.

Naveo je da zvaničnicima nije dozvoljeno da drže govore na njujorškoj ceremoniji, a novinarku „The New York Timesa“ Megi Haberman i magazin „New York“ optužio je za objavljivanje netačnih tvrdnji.

PRESIDENT TRUMP on 9/11: The 16,000 lb. beam lifted from the wreckage of the South Tower will forever testify to the courage, resilience, and spirit of a city and a nation that saw our homeland struck, our towers knocked down, and stood back up. https://t.co/BJwN2ErPlv — Department of State (@StateDept) September 8, 2026

Šta je Tramp govorio 11. septembra 2001.

Tramp se ujutru 11. septembra 2001. nalazio u svom apartmanu u Trampovoj kuli i davao intervjue medijima dok su se događaji odvijali.

U telefonskom intervjuu za „WWOR-TV“, svega nekoliko sati nakon napada, govorio je o onome što se dogodilo i mogućem američkom odgovoru.

Tokom istog razgovora naveo je da je njegova zgrada u Ulici Volstrit 40 posle rušenja Svetskog trgovinskog centra postala najviša zgrada u tom delu Menhetna.

– Upravo sam razgovarao sa svojim ljudima i rekli su mi da je to najneverovatniji prizor. Zgrada je sedam ili osam ulica udaljena od Svetskog trgovinskog centra, a ipak je ceo Volstrit prekriven slojem kamenja, cigle, maltera i čelika – rekao je tada.

Dva dana kasnije Tramp je snimljen u blizini Nulte tačke, gde je obišao područje oko ruševina i razgovarao sa novinarima, pisao je „The Washington Post“ 13. septembra 2001. godine.

Nulta tačka postala deo njegove političke priče

Nakon ulaska u visoku politiku, Tramp je sve češće govorio o 11. septembru i svojim iskustvima iz NJujorka.

Tokom republikanske predsedničke kampanje 2016. godine više puta je isticao da je lično svedočio napadima i njihovim posledicama.

Jedna od njegovih najspornijih tvrdnji odnosila se na navodno slavlje u NJu DŽerziju dok su se Kule bliznakinje rušile.

– Gledao sam kada se Svetski trgovinski centar rušio i gledao sam u NJu DŽerziju, gde su hiljade i hiljade ljudi navijale dok se ta zgrada rušila. Hiljade ljudi je klicalo – rekao je Tramp tokom kampanje 2015. godine.

Kasnije je za „ABC News“ ponovio da su se takve scene navodno dogodile u delovima NJu DŽerzija sa brojnom arapskom populacijom.

Za tvrdnju da su „hiljade i hiljade“ ljudi slavile rušenje kula nisu predstavljeni dokazi.

Tramp godinama dodaje nove detalje

Sadržaj Trampovih sećanja na taj dan vremenom je postajao sve detaljniji.

Tokom predizborne kampanje 2016. i u intervjuu za „Newsmax“ 2021. godine govorio je da su ga vatrogasci sklonili od zgrade „One Liberty Plaza“ zbog straha da bi mogla da se sruši.

Ove nedelje toj verziji dodao je i priču o dvojici vatrogasaca koji su ga, kako tvrdi, podigli i odneli, kao i navod da je na Nultu tačku poveo građevinsku ekipu.

Trampov odnos prema 11. septembru specifičan je i zbog toga što je u vreme napada bio jedan od najpoznatijih njujorških biznismena i javnih ličnosti, pa su događaji tog dana i kasnije postali važan deo njegovog javnog i političkog identiteta.

(Blic)

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