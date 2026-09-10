Bekman je, govoreći o medijskim spekulacijama o Trampu i Harp, kritikovao medije zbog, kako je rekao, prevelike pažnje koju posvećuju privatnom životu Trampove porodice.

"Mediji ne znaju ništa o životu porodice Tramp. Tačka. Oni se bave tračevima umesto konkretnim dostignućima koje su prva dama i predsednik ostvarili tokom proteklih godinu i po dana. Liberalni mediji su smešni. Oni ne znaju ništa o privatnom životu prve dame", rekao je Bekman, prenosi magazin Hello.

Komentarišući opsežno izveštavanje o bliskoj vezi Trampa i Natali Harp, on je ocenio da su "liberalni mediji smešni" i da bi trebalo da se bave dostignućima predsednika i prve dame, a ne, kako je naveo, tračevima. Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

"Ono što treba da urade jeste da pogledaju sebe i počnu da se ponašaju kao novinari, a ne da se bave tračevima", rekao je Bekman.

Bekman je Natali Harp opisao kao "vrednu, veoma talentovanu i veoma inteligentnu osobu".

Natali Harp, 35-godišnja Trampova saradnica, radi za američkog predsednika od 2022. godine.

Pažnja javnosti usmerena je na njen odnos sa Trampom nakon što je senator DŽon Osof na jednom skupu rekao da predsednik "ne želi da radi svoj posao", već da želi da gradi svoju balsku salu i putuje sa Harp.

Na tu izjavu reagovao je direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeung. Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/ALEX WONG/Getty images/Profimedia

"DŽon mora da je najveći gubitnik u politici. Umesto da omalovažava vredne ljude koji služe svojoj zemlji, DŽon bi trebalo da duboko zaviri u svoju dušu i zapita se zašto je jadna osoba koja mrzi ovu zemlju", napisao je on na platformi Iks.

Dodatnu pažnju izazvali su raniji izveštaji o ličnim porukama koje je Harp slala Trampu tokom njegovog boravka u Beloj kući. Prema pisanju lista Dejli bist, ona je u jednoj poruci napisala: "Želim da među nama uvek sve bude kako treba", dok je u drugoj navela: "Ti si mi sve što je važno. Ne želim da te ikada izneverim. Hvala ti što si moj čuvar i zaštitnik u ovom životu".

U međuvremenu, Melanija je bila odsutna iz javnog života mesec dana između jula i avgusta, pre nego što je 20. avgusta u Beloj kući govorila o svojoj kampanji "Negovanje budućnosti". Foto: Anna Moneymaker-Pool via CNP/INSTAR Images/Profimedia,Andrew Leyden/SplashNews.com/Splash

Veza Natali Harp i američkog predsednika ponovo je dospela u centar pažnje nakon što je u finansijskim izveštajima otkriveno da joj je poklonio 45.000 dolara i dao novac još trojici zaposlenih, iako federalni službenici ne mogu da primaju nadoknadu mimo svojih plata.

Portparol Bele kuće Dejvis Ingl saopštio tim povodom je da Tramp "ima dugogodišnju praksu darivanja božićnih poklona ljudima u svojoj orbiti, uključujući ponekad zaposlene i pomoćnike, kako u vladi tako i u vreme njegovog rada u privatnom sektoru"

"Pokloni o kojima je ovde reč nemaju nikakve veze ni sa jednom zvaničnom vladinom dužnošću ovih pojedinaca i potpuno su dozvoljeni prema relevantnim pravnim i etičkim standardima", dodao je on.

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