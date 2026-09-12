Poznati američki glumac Robert De Niro nastavio je da govori protiv Donalda Trampa, a ovog puta nazvao ga je "ludim", dok je njegovog milijarderskog saveznika Ilona Maska opisao kao "čudovište". Na godišnjicu terorističkih napada 11. septembra, De Niro je u razgovoru za The Hollywood Reporter govorio o tragediji, ali i o stanju u društvu i politici nakon više od dve decenije.

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Na pitanje šta misli o američkom predsedniku, De Niro je bez ustezanja odgovorio da "moramo da ga zaustavimo. To je ludo".

"Moramo da pošaljemo ljude na biračka mesta i pobrinemo se da mogu da uđu. Samo treba paziti da budu bezbedni. Ludo je što smo ovde, ali tu smo gde smo. Moramo da zaštitimo naše izbore", rekao je Tramp.

"Ne mogu da volim zemlju kojom upravlja rasista, mizogin i ksenofobični tiranin. I da kažem otvoreno: ne mogu da volim zemlju kojom upravljaju Donald Tramp i njegov ulizivački Kongres", rekao je na jednom događaju u junu, prenosi "FarAutMagazin".

U novom intervjuu bilo je reči i o dokumentarnom filmu "Mask“, koji je nedavno premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji, a između ostalog govori i o sposobnosti vlasnika Tesle da utiče na izbore. De Niro nije štedeo reči ni kada je govorio o Masku. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

"On je čudovište. Ne znam kako drugačije da to kažem. Toliki tehnološki magnati. Trebalo je da nam pomažu, a sada pogledajte šta su nam uradili. I ne rade to drugim zemljama, već ovde, u Americi, Americi, u našem sopstvenom dvorištu. Neverovatno je", rekao je glumac.

U nešto optimističnijem tonu, De Niro se osvrnuo i na polemike u NJujorku oko toga da li bi gradonačelnik Zohran Mamdani trebalo da prisustvuje komemoraciji povodom 11. septembra. Deo demonstranata smatra da Mamdani ne bi trebalo da bude na ceremoniji zbog njegovih navodnih veza sa ljudima koji umanjuju značaj tragedije. De Niro je odbacio takav stav.

"Ne vidim zašto ne bi trebalo da dođe. On je gradonačelnik. Nisam čuo da je rekao ili uradio bilo šta što bi ga diskvalifikovalo da bude tamo", rekao je.

Glumac je ocenio da bi gradonačelnik mogao da iskoristi događaj kao "most" između ljudi.

"Možda sam naivan, ali čoveku morate dati šansu. On nije deo onoga što se dogodilo", rekao je De Niro za kraj.

(NIN)

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