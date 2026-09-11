Kako je Peskov primetio, nuklearno oružje raspoređeno u zemlji je usmereno protiv nekoga, prenosi agencija RIA Novosti.

- Očigledno je da to oružje neće biti usmereno protiv Zapada, već protiv Istoka, odnosno protiv Rusije. A ako na teritoriji postoji nuklearno oružje koje je usmereno ka nama, onda će i teritorija ove zemlje biti na nišanu našeg nuklearnog oružja - rekao je Peskov za Prvi kanal.

Peskov je istakao da bi namera Litvanije da ukine zabranu razmeštanja nuklearnog oružja predstavljala novu eskalaciju tenzija.

- Ovo je moglo da se predvidi. Ovo bi bila veoma ozbiljna eskalacija tenzija - rekao je portparol Kremlja u komentaru za Prvi kanal.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

 

Ranije je televizijska i radio kompanija LRT, pozivajući se na predsednika litvanskog parlamenta Juozasa Olekasa, objavila da vlada te republike planira da početkom 2027. godine iz ustava ukloni odredbu o zabrani oružja za masovno uništenje na svojoj teritoriji.

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