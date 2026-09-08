Dok će nemačka ambasada i konzularne službe u Moskvi nastaviti sa radom, konzulat na severozapadu Rusije mora obustaviti sve aktivnosti, a njegovo osoblje napustiti zemlju do navedenog roka.

"Nemačke su vlasti su ponovo izazvale novi krug eskalacije u bilateralnim odnosima. Sva odgovornost za posledice u potpunosti leži na nemačkoj vladi", stoji u saopštenju.

Moskva se pritom referisala na prošlonedeljnu objavu Berlina da Rusiju smatra odgovornom za napad dronovima na nemačkoj teritoriji.

U pokušaju napada učestvovala su tri drona sa eksplozivnim materijalom, uočena u vazdušnoj luci Lajpcig/Hale ili u njenoj neposrednoj blizini. Jedan od njih pronađen je u blizini ukrajinskog aviona Antonov koji se koristi za prevoz municije.

Sve veći broj incidenata

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful potom je predstavio niz protivmera usmerenih protiv Kremlja, među kojima su zatvaranje ruskog konzulata u Bonu 18. septembra te Ruskog doma, kulturnog centra u Berlinu.

Rusija je odgovorila najavom zatvaranja podružnica nemačkog kulturnog centra Gete-Institut u Moskvi, Sankt Peterburgu i Novosibirsku.

Poslednjih meseci zemlje Evropske unije suočavaju se sa sve većim brojem incidenata za koje se sumnja da iza njih stoji Rusija, a čije su mete vojna i kritična infrastruktura.

U avgustu su iznad jednog objekta Bundesvera u Nemačkoj uočena dva drona, dok je Poljska pokrenula istragu o namerno izazvanom požaru u fabrici dronova nedaleko od Varšave, koji se istražuje kao mogući slučaj strane sabotaže.

Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint upozorio je da bi zemlju mogli pogoditi novi napadi.

- Polazimo od pretpostavke da je Nemačka meta daljih ruskih hibridnih napada. Takođe se može pretpostaviti da postoji spremnost da se takvim napadima izazove još veća šteta - rekao je Dobrint.

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