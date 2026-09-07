Jedan od najpoznatijih srpskih intelektualaca, neuropsihijatar, psihoterapeut, filozof, književnik i akademik, Vladeta Jerotić, preminuo je 4. septembra 2018. godine, ali njegova razmatranja o religiji, međuljudskim odnostima, braku, ljubavi i najrazličitijim temama i dalje se rado slušaju i čitaju.

Jednom prilikom, Jerotić je govorio i o odnosima Evrope i Rusije, te ih naposletku uporedio sa odnosima muža i žene u braku, a Fejsbuk stranica televizije "Hram" podsetila je na ovu njegovu izjavu.

- Ne može Jerotić biti protiv Evrope, bez obzira na to šta će s njom biti. To niko ne zna, naravno. Nisu dobri znaci - počeo je Jerotić i nastavio:

- Nekome moramo pripadati. Rusija i danas pripada Evropi. I danas ima još kako zanimanja u Rusiji za Evropom, ali i u Evropi za Rusijom. Vekovima je bio strah Zapada od Istoka i Istoka od Zapada. Vekovima. Evropa nikada nije bila ravnodušna prema Rusiji, od kad postoji Rusija, ali ni Rusija prema Evropi nikad nije bila ravnodušna.

- A što to ne može da bude malo bolje? Što ne mogu da daju jedni drugima ono što drugi nemaju? A što ne mogu muškarac i žena u braku da daju jedno drugome on što nemaju, nego se svađaju? Pošto, idealnog braka nema, a razlikujem odavno prepirku od svađe. Nikako nije isto, strogo razlikujte. Još se vole kad je prepirka, nemoguće je bez nje. Pazite dobro kad prepirka preraste u svađu, jer će svađa loše da se završi, razvodom ili nasiljem - zaključio je Jerotić.

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