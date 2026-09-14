Danas, sa 33 godine, saznala je da nikada nije imala rak, već upalu mozga koja se mogla lečiti steroidima. DŽonsova je jedna od više od 40 pacijenata koji su pokrenuli tužbu protiv bolnice University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) zbog, kako tvrde, dugotrajnog ili nepotrebnog lečenja, piše BBC.

- Stalno su mi ponavljali da ću umreti ako ne budem išla na hemoterapiju - rekla je DŽonsova. Redovno je osećala mučninu, nije mogla da učestvuje u porodičnim događajima, karijera joj je prekinuta, a stalno je živela u strahu.

„Praktično mi je uništio život”

DŽonsova tvrdi da joj je profesor Ijan Braun iz bolnice u Koventriju rekao kako će lek za hemoterapiju temozolomid (TMZ) morati da uzima do kraja života. To je, navodno, tvrdio uprkos smernicama koje preporučuju najviše šest ciklusa lečenja kroz šest meseci.

Kada je postavljala pitanja o rezultatima brojnih snimaka koji nisu pokazivali dokaze o tumoru, onkolog joj je odgovorio da on „nije vidljiv golim okom”. Istinu je saznala tek 2025. godine, kada je pokrenuta provera slučajeva pacijenata profesora Brauna.

- Nikada nisam imala tumor na mozgu. Dobila su pogrešnu dijagnozu i provela veći deo odraslog života na terapijama bez ikakvog razloga - izjavila je. Dodala je kako joj je lekar „praktično uništio život”.

I drugi Braunovi pacijenti potvrdili su za BBC da su godinama uzimali TMZ, što im je ostavilo ozbiljne zdravstvene posledice. Jedna pacijentkinja veruje da je zbog leka postala neplodna, dok je druga razvila leukemiju nakon 100 nepotrebnih ciklusa terapije.

Početak i tok lečenja

Godine 2012. život je za DŽonsovu tek počinjao. Radila je kao operaterka video-nadzora na stadionu u Koventriju, gde je upoznala partnera Pita. Ubrzo nakon toga počele su jake migrene, zbog čega je potražila lekarsku pomoć. Privatni neurohirurg obavio je biopsiju mozga.

Međutim, njena advokatica Fiona Tinsli kaže da je profesor Braun dijagnostikovao glioblastom četvrtog stepena, jedan od najagresivnijih oblika raka mozga, i pre nego što su stigli nalazi biopsije. Bi-Bi-Si je nekoliko puta pokušao da stupi u kontakt sa penzionisanim profesorom, ali bez uspeha.

DŽonsova je godine na hemoterapiji opisala kao „užasne”.

- Stalne mučnine, bolovi u stomaku, čirevi u ustima i svakodnevni umor — bilo je strašno - rekla je. Lek je uticao na svaki deo njenog života. Zbog straha od infekcija izbegavala je druženja i porodična okupljanja.

Oduzeli su joj vozačku dozvolu, a posle su joj je ograničili.

- Pre terapije stalno sam išla u teretanu, trčala sam, a Pit i ja smo često izlazili na večere, što kasnije više nisam mogla - objasnila je. Lekari su im rekli i da neće moći da ostane u drugom stanju.

- Kasnije sam ipak rodila dvoje dece, a on mi je rekao da su oboje čudo - dodala je.

Naglo obustavljanje terapije i otkriće

Terapija je trajala više od decenije, a onda je 2024. iznenada primila poziv. Lekar joj je rekao da se hemoterapija prekida.

- Nije naveo nikakav razlog. Rekao mi je samo da je Ijan Braun otišao u penziju — to je bio prvi glas o tome - kaže DŽonsova. Rečeno joj je da će na sva pitanja odgovoriti njen novi onkolog, ali joj nisu dali ime.

- Nisam znala šta da uradim, kome da se obratim niti s kim da razgovaram jer u tom periodu nisam imala nikakvu podršku bolnice - rekla je.

U maju 2025., nakon nezavisne analize koju su za njene advokate sproveli neurohirurzi i radiolozi, saznala je da nikada nije imala rak mozga. Zapravo je bolovala od tumefaktivne demijelinizacije — upale koja se obično leči jakim steroidima.

Nalazi nezavisne revizije

Preliminarni nalazi revizije Kraljevskog udruženja lekara (RCP) pokazali su da su pacijenti u toj bolnici rutinski primali dugotrajne terapije TMZ-om, uz „malo ili nimalo dokaza o koristi”. U izveštaju stoji da propusti osoblja predstavljaju „izdaju poverenja pacijenata”.

Postavilo se i pitanje zašto bolnički farmaceuti nisu reagovali na činjenicu da pacijenti neprekidno uzimaju oralnu hemoterapiju 10 do 15 godina. Revizija, koja nije imenovala profesora Brauna već ga je oslovljavala kao „doktora I”, utvrdila je da je od 20 pregledanih slučajeva njih 15 bilo „uglavnom nezadovoljavajuće”.

Onkolog nije učestvovao u reviziji. Utvrđeno je da postoji „oskudan dokaz” o razumevanju i dokumentovanju rizika uzimanja leka te da je u nekim slučajevima nedostajalo „kliničke radoznalosti” i saradnje sa kolegama, što je omogućilo da se dijagnostičke greške nastave. DŽonsova je te nalaze opisala kao „jezive”.

- Nije stvar samo u tome šta je on radio, nego u tome kako su mu dopustili da toliko dugo radi na svoju ruku. Kao da je vodio sopstvenu predstavu, a niko nije nadgledao šta radi - zaključila je.

Odgovor bolnice

Portparol bolnice UHCW rekao je da su sve pogođene pacijente pregledali iskusni lekari i da su im obezbeđeni odgovarajući planovi nege.

„Takođe sprovodimo nezavisnu reviziju naših sistema za prijavljivanje nepravilnosti kako bismo obezbedili da se osoblje oseća potpuno podržano i sigurno u prijavljivanju bilo kakvih sumnji. Bolnica će proceniti kompletnu reviziju RCP-a kada bude objavljena i preduzeti dalje korake na osnovu njenih nalaza.

Želimo da umirimo zajednicu i naglasimo da su nam bezbednost, iskustvo i dobrobit pacijenata na prvom mestu”, dodali su iz bolnice.

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