Broj novoobolelih od malignih bolesti u Novom Pazaru gotovo je udvostručen za samo dve godine, pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. Istovremeno, među novoobolelima ima i sve više mlađih osoba.

Upozorenje lekara i statistika obolevanja

Dr Samra LJajić iz Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar navodi da statistika pokazuje kontinuiran rast broja obolelih, ali upozorava da podaci nisu u potpunosti precizni zbog mogućih kašnjenja i neprijavljivanja slučajeva. Foto: N. K.

- Ono što zaista možemo da kažemo jeste da dolazi do povećanja obolevanja od malignih bolesti. Ovi podaci svakako nisu sto odsto tačni, upravo iz tih razloga što kasne prijave ili se neki pacijenti čak i ne prijave. Ipak, statistika pokazuje da broj obolelih od raka raste iz godine u godinu - kaže LJajić.

Među najzastupljenijim malignim bolestima kod oba pola je karcinom pluća. Kod žena se najčešće registruju karcinom dojke i karcinom grlića materice, dok su kod muškaraca najzastupljeniji karcinom prostate i kolorektalni karcinom.

Zabrinjavajući trend među mlađom populacijom

Posebno zabrinjava podatak da se maligne bolesti sve češće javljaju kod mlađih. U poslednje tri godine među prijavljenim novoobolelima bilo je 15 osoba mlađih od 40 godina, navode iz ZZJZ Novi Pazar.

- I oni karcinomi koji su bili predominantni za osobe starije, oni se sad javljaju i kod mlađih osoba. Tu pre svega treba da naglasim karcinom dojke, koji se sve češće javlja u populaciji ispod 40 godina - navodi LJajić. Foto: Illia Uriadnikov/Alamy/Profimedia

Tokom prošle godine od malignih bolesti preminulo je 209 osoba, dok je u poslednje tri godine preminulo sedam osoba mlađih od 40 godina.

Apel na prevenciju i rano otkrivanje

Lekari zbog toga apeluju na građane da ne odlažu preventivne i skrining preglede. Iz Zavoda za javno zdravlje posebno pozivaju građane koji dobiju poziv Doma zdravlja Novi Pazar da se odazovu.

Rano otkrivanje malignih promena, ističu lekari, omogućava pravovremenu dijagnostiku i povećava mogućnost uspešnog lečenja.

Podsećamo, oktobar se širom sveta obeležava kao mesec posvećen borbi protiv raka dojke, sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije, redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti.

(A1 TV)