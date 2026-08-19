Istraživanja su otkrila da svakodnevno, umereno konzumiranje piva može biti dobro za crevnu floru.

U studiji, koja je objavljena u "Journal of Agricultural and Food Chemistry", istraživači su naveli da su zdravi muškarci pili oko 350ml alkoholnog ili bezalkoholnog piva dnevno, tokom četiri nedelje.

Na kraju studije, 22 muškarca su imala veći diverzitet bakterija u mikrobiomu creva i bolje pokazatelje zdravlja creva, nego pre početka studije.

Foto: Depositphotos/aiimagepro

 

- Bezalkoholno i alkoholno pivo povećalo je raznolikost crevne mikrobiote, što je povezano sa pozitivnim zdravstvenim ishodima - rekli su istraživači u studiji.

Istraživači su takođe rekli da jedno pivo dnevno ne povećava telesnu težinu ili masu u telu.

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Foto: Depositphotos/NatashaFedorova

 

Iako je sama studija bila mala, njeni nalazi mogu postaviti presedan za dalja istraživanja u oblasti uticaja alkohola na zdravlje.

Oni su veoma obećavajući za ljubitelje piva, a važno je zapamtiti da redovno pijenje piva ponekad može izazvati iritaciju vašeg digestivnog sistema u celini.

- Ispijanje piva može učiniti da vaš želudac proizvodi više kiseline nego obično, što može da se pretvori u upalu sluznice creva. Ovo može imati dugoročne nuspojave poput gastritisa - rekla je nutricionistkinja Keti Boid.

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