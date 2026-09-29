Srpska groblja, iako su mesto na kom se zauvek opraštamo od voljenih, neretko, barem kada je naša zemlja u pitanju, mogu da budu i mesto zabave, a samo ako zastanete i zagledate se u inovativne i sve kreativnije spomenike, tačnije, natpise koji na njima stoje i još jednom potvrđuju onu dobro poznatu i čuvenu rečenicu - Srbi su najjači narod na svetu.

Tako je nedavno društvenim mrežama počela da se širi fotografija sa jednog groblja sa sela kod Smeredevske Palanka, a na kojoj se vidi jedan od interesantnijih spomenika viđenih na našim prostorima.

Kako se vidi na pomenutoj fotografiji, na prednjoj strani ovog spomenika, pored uobičajene dve fotografije u uglovima na kojima su slike supružnika, na samoj sredini postavljena je i neuobičajena scena - stariji muž i žena kako stoje pored praseta obešenog i u završnoj fazi svinjokola.

- Timski rad, zabeleženo za sva vremena - piše u opisu fotografije ovog bizarnog spomenika na Instagram profilu "_vera_petrovic_".

Autorka fotografije potvrdila je da je fotografija autentična, te da nije generisana ili montirana, već je nastala u jednom srpskom selu u Smederevskoj Palanci.

- Mi se bavimo renovinarenjem spomenika. Ova fotografija nam je bila zanimljiva, pa smo je okačili. Kako smo saznali, ona je prava i ne radi se o veštačkoj inteligenciji - potvrdila je Vera za "Telegraf".

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