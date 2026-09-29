Mladi ribolovac Sebastijan Benitez uspeo je da iz vode izvuče izuzetno retku hibridnu ribu (aligator gar) - živi fosil čiji su se preci razdvojili još u doba kada su Zemljom vladali dinosaurusi.

Ovaj nesvakidašnji primerak predstavlja ukrštanje ženke aligator štuke i mužjaka dugonose štuke. Prepoznatljiva, dugačka i trouglasta njuška bila je prvi jasni znak da se pred ribolovcem nalazi pravo prirodno čudo.

Spajanje dve evolutivne linije razdvojene pre 100 miliona godina

Ribe iz porodice štuka ove vrste obitavaju na planeti više od 200 miliona godina. Evolutivni put ove dve specifične vrste razdvojio se pre otprilike 100 miliona godina, u doba krede.

Ipak, zahvaljujući njihovoj izuzetno sporoj stopi evolucije, hibridizacija između ovih drevnih vrsta i dalje je genetski moguća - iako u prirodi predstavlja veoma redak i neobičan fenomen.

Nakon što je napravio nekoliko fotografija sa ovim rečnim čudovištem, Sebastijan Benitez je postupio po svim pravilima sportskog ribolova: uslikao je ulov i bezbedno ga vratio nazad u reku Triniti, saopštile su lokalne službe za zaštitu prirode.

Rečna neman koja bi mogla da pomogne u borbi protiv raka

Osim što predstavlja pravu senzaciju za ribolovce, ova praistorijska riba privlači ogromnu pažnju i medicinskih istraživača. Naučnici ističu da ove ribe imaju najnižu zabeleženu stopu genetskih mutacija među svim vilicnim kičmenjacima.

Dugačka evolutivna stabilnost duguje se njihovom izuzetno efikasnom sistemu za popravku DNK. Razumevanje i detaljno proučavanje ovih mehanizama za regeneraciju DNK moglo bi da otvori nove horizonte u istraživanju raka i razvoju novih terapija u medicini.

(Blic/libertatea.ro)

BONUS VIDEO: