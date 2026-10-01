Jedan priplodni ovan rase arašan 2023. je prodat za 150.000 dolara, a navodno su cene od tada dodatno povećane. Na sajmu ovaca u aprilu, vrednost jednog mladog ovna procenjena je na 500.000 dolara, a posle događaja održanog 19. septembra u blizini Biškeka, pojavili su se izveštaji da je jagnje rase arašan, odgajeno u Kirgistanu, prodato uzgajivaču iz Kazahstana za milion dolara, prenosi „RSE“.

Foto: Printskrin/Youtube/Khugduud's Agro Vision

– Jagnje koje je prodato za milion dolara zove se Antibiotik – rekao je za „RSE“ kirgistanski uzgajivač ovaca Ulan Atabajev, koji tvrdi da poznaje uzgajivače uključene u taj posao.

Kupac iz Kazahstana, koji je pazario ovo skupoceno jagnje, prosledio je pitanja novinara „RSE“ svom advokatu koji je kratko samo rekao da je „Antibiotik prodat uzgajivaču Kuanišu Miktibajevu za pozamašnu sumu“.

Mirlan Satibekov, predsednik kirgistanskog Javnog udruženja uzgajivača ovaca, izjavio je za „RSE“ da vrednost rase arašan proističe iz njihove veličine, brzog rasta i izdržljivosti neophodne za opstanak u surovim klimatskim i geografskim uslovima Kirgistana.

– Povrh svega, to su prosto veoma lepe ovce – dodao je Satibekov.

Arašani iz cenjenih krvnih linija odlikuju se izraženim „rimskim nosevima“, dugim ušima i masivnim, salom ispunjenim repovima. Ove ovce se uzgajaju zbog mesa, s obzirom na to da su jagnjetina i ovčetina osnovne namirnice u centralnoazijskoj ishrani.

Satibekov je za „RSE“ rekao da se ogromni primerci arašanskih priplodnih ovnova koriste kao „popravljivači“ kako bi se povećali veličina i tržišna vrednost naredne generacije ovčijih stada.

Uzgajivači plaćaju pozamašne naknade vlasnicima čuvenih arašanskih ovnova za oplodnju svojih ovaca. Pored toga, mladi mužjaci poreklom od slavnog oca mogu se prodati drugim uzgajivačima po izuzetno visokim cenama, koje dostižu vrednost kuće.

Ranije ove godine, kazahstanski uzgajivač Miktibajev objavio je snimak prodaje dva arašanska ovna uzgajivaču iz Uzbekistana, za, prema navodima, ukupno 275.000 dolara.

Pojedini prodaju automobile i kuće kako bi kupili ovnove

Pojedini komentatori iz Kirgistana poredili su spekulativnu groznicu oko arašanskih ovaca s Ponzijevom šemom, dok su na internetu izbile rasprave oko izveštaja o ljudima koji uzimaju rizične kredite ili prodaju automobile i kuće kako bi kupili ovnove za priplod.

Nasuprot ogromnim sumama koje se plaćaju za elitne priplodne primerke, cena prosečne odrasle arašanske ovce povezana je s tržišnom cenom ovčetine. Posle klanja, odrasla arašanska ovca daje meso čija se vrednost, prema trenutnim tržišnim cenama, procenjuje na nekoliko stotina dolara, budući da jedan primerak ima oko 50 do 60 kilograma mesa.

Rasa nastala tokom sedamdesetih godina

Rasa arašan nastala je kao rezultat eksperimenta u uzgoju sprovedenog sedamdesetih godina prošlog veka u kirgistanskom gradu Kantu.

– Tokom sovjetskog perioda, postojala je stanica za testiranje poljoprivrednih mašina u Kantu i njen tadašnji direktor bio je čovek po imenu Zubkov – rekao je Satibekov za „RSE“.

– On je iz Tadžikistana doneo ovnove hisar rase i počeo da ih ukršta s našim autohtonim lokalnim ovcama koje se uzgajaju radi mesa i masti.

U Kirgistanu trenutno ima oko 48.000 arašanskih ovaca, što čini mali deo ukupne populacije ovaca u zemlji, koja broji oko 5,6 miliona grla.

Rekordna masa za ovna rase arašan postavljena je u junu 2026. i iznosila je 236 kilograma, što je nešto manje od sofolk ovna u Sjedinjenim Američkim Državama koji je 1991. imao 247,2 kilograma, što je najveća masa domaće ovce ikada zabeležena.

Usred zabrane izvoza ovaca uvedene s ciljem da se obuzda rast cena mesa u Kirgistanu, ovog leta je napravljen izuzetak za arašane.

– U protekla dva meseca izvezli smo 215 arašan ovaca u Uzbekistan – rekao je Satibekov, govoreći o periodu otkako je zabrana ukinuta za arašane.

– Postoji interesovanje i iz Rusije, a posetili su nas i poljoprivrednici iz Moldavije i Gruzije. Razmatraju kako mogu da ponesu životinje sa sobom, ali zasad radimo na tome kako se sve ovo može izvesti.

(MONDO)

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