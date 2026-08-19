Sumnje u krivicu i "Ptičar iz Ozborna"

Osuđen za ubistvo 1950. godine, kada je imao 25 godina, uvek je tvrdio da je nevin, rekli su za BBC oni koji su ga poznavali.

Andrijus Banevičijus, portparol Odeljenja za korekcije države Konektikat, ispričao je kako je Smit hranio ptice dok je bio u zatvoru Ozborn, zbog čega je dobio nadimak "Ptičar iz Ozborna".

"Trpao bi u odeću što je više mogao hleba…", rekao je Banevičijus i dodao: "Svi su na to zažmurili na jedno oko jer su znali da samo hrani ptice". Connecticut Department of Correction

Smit je bio mladi sitni kriminalac kada je 1949. optužen za ubistvo Grovera Harta, noćnog čuvara u jednom jahting klubu u Konektikatu. Bio je jedan od dvojice muškaraca uhapšenih zbog ubistva, ali je drugi sklopio sporazum o priznanju krivice i svedočio protiv Smita, koji je kasnije proglašen krivim za ubistvo prvog stepena.

NJegova krivica i dokazi na osnovu kojih je osuđen dovođeni su u pitanje tokom godina - naročito nakon što su svedoci povukli svoje izjave, a drugi zatvorenik kasnije priznao ubistvo. Jedan od policajaca koji je ispitivao Smita nakon hapšenja kasnije je svedočio da veruje u Smitovu nevinost.

"Nisam siguran ni da je bio prisutan tokom ubistva", izjavio je major Leo Kerol Odboru za pomilovanja, prema pisanju "Boston Glouba"

Kratke epizode slobode i konačni uslovni otpust

Smit je odslužio više od 70 godina iza rešetaka - osim tri kratka perioda na slobodi. Pobegao je iz zatvora 1967. godine, ali je uhvaćen 12 dana kasnije. Godine 1974. otišao je kući za Badnje veče i vratio se sutradan, rekao je Banevičijus.

Zatim mu je 1975. odobren uslovni otpust i bio je na slobodi oko 10 meseci, ali je ubrzo uhapšen zbog sitne krađe i posedovanja oružja, čime je prekršio uslovnu slobodu, piše Boston Globe. Depositphotos/lufimorgan

Ričard Sparako, bivši izvršni direktor ustanove koja se danas zove Odbor za pomilovanja i uslovni otpust, rekao je za Hartford Courant da je Smit nakon toga odbio nekoliko pokušaja da ponovo izađe na uslovnu slobodu sve do 2020. godine, kada mu je odobren nadzirani uslovni otpust i kada je premešten u dom za stare osobe unutar pravosudnog sistema.

Kriza starenja u zatvorskom sistemu

Dr Stefani Prost, istraživačica u oblasti starijih odraslih osoba i zatvorskog okruženja na Univerzitetu u Luivilu u Kentakiju, rekla je za BBC da većina zatvora ima bar jednog zatvorenika poput Smita.

"Nismo jedina jurisdikcija koja se suočava sa krizom starenja populacije, jer se slični problemi javljaju i u Australiji i Engleskoj", rekla je ona. "To je međunarodni problem kada je u pitanju populacija. Mada, naravno, mi u SAD imamo veći broj pojedinaca".

Prema studiji iz 2025. godine, broj ljudi starijih od 55 godina u zatvorima porastao je za skoro 400% između 1991. i 2021. godine. Biro za popis stanovništva SAD predviđa da će do 2030. godine najmanje jedna trećina zatvorske populacije biti starija od 50 godina. Foto: Depositphotos/willeecole

Istraživači poput dr Prost zalažu se za bolja rešenja i ono što nazivaju "pametnim smanjenjem zatvorske populacije", slično Smitovom slučaju. To bi moglo da obuhvati politike kao što su oslobađanje iz samilosti, kao i starosni ili medicinski uslovni otpust.

Takvi programi uzimaju u obzir starost i negu, jer se stariji zatvorenici suočavaju sa većom stopom skupih zdravstvenih problema koji otežavaju funkcionisanje u strogo organizovanom zatvorskom okruženju, uključujući rizik od padova, inkontinenciju i oštećenje sluha.

Poslednji dani u ublaženim uslovima

Međutim, postoji malo ustanova poput one u koju je Smit poslat koje su voljne da prihvate osuđene zatvorenike, kažu stručnjaci. Smit je bio jedan od prvih o kojima se brinulo u okviru programa MissionCare Health, koji je fokusiran na pružanje nege zatvorenicima. Ovaj program trenutno ima tri ustanove na severoistoku SAD.

Dejvid Skodžulek, portparol ustanove 60 West - u kojoj je Smit živeo poslednjih godina - rekao je za BBC da je Smit tamo preminuo u snu u junu i da je kasnije kremiran.

"Suštinski, umro je od starosti", rekao je. "Članovi porodice su bili vrlo malo uključeni oko njegove smrti, ali smo se pobrinuli da sve bude dostojanstveno, odgovarajuće i u skladu sa njegovim željama". Foto: Depositphotos/lewistse

Skodžulek je naveo da je uloga ustanove bila da Smitu pruži specijalizovanu medicinsku negu i usluge dugotrajnog smeštaja koji su mu bili potrebni.

Istraživanja pokazuju da boravak u zatvoru može dovesti do „ubrzanog starenja“ i da se stanja poput demencije mogu javiti "znatno ranije" nego kod ljudi koji nisu u zatvoru.

"Često kažemo da osoba koja dolazi nakon dugog perioda zatvora može imati 60 godina, ali zdravstveno stanje devedesetogodišnjaka", rekao je Skodžulek.

Smit je navodno imao demenciju pred kraj života. Banevičijus to nije želeo da potvrditi za BBC, ali je rekao da se Smit nosio sa problemima povezanim sa dubokom starošću.

"Imao je 101 i po godinu", rekao je Banevičijus. "Prilično dobro se držao što se tiče dugovečnosti".

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