Pre 11 godina, Mekartur Viler i Klifton Erl DŽonson su izvršili niz pljački banakana širem području Pitsburga u Sjedinjenim Državama. Ono što je ovaj slučaj izdvojilo od uobičajenih pljački nije bio način na koji su izvedene, već neverovatna činjenica da su počinioci verovali da su pronašli način da postanu "nevidljivi" za kamere.

Viler i DŽonson su upali u filijale Melon banke u Svisvejlu, kao i Parkvejl i Fideliti banke u Brajton Hajtsu, naoružani pištoljima i sa potpuno otkrivenim licima.

Nisu pokušavali da isključe nadzorne kamere, niti da na bilo koji način sakriju identitet. Umesto toga, na lica su naneli limunov sok, uvereni da će ih učiniti „nevidljivim“ na snimcima.

Prema Vilerovom iskazu, DŽonson mu je rekao da je limunov sok jedan od ključnih sastojaka „nevidljive tinte“, pa su zaključili da bi nanošenjem soka direktno na kožu njihova lica postala „nevidljiva“ pred kamerama?!

Ipak, nisu želeli da se oslone samo na teoriju. Partneri su odlučili da sve testiraju. Namazali su Vilerovo lice limunovim sokom, a on se zatim fotografisao Polaroid kamerom.

Fotografija je razvijena za nekoliko minuta, a na njoj nije bilo Vilerovog lica, prenosi Daily Star.

Toliko su bili uvereni da će njihova taktika uspeti. Policija je kasnije pretpostavila da Viler prilikom fotografisanja jednostavno nije usmerio kameru prema licu, ili da je film bio neispravan.

Nakon pljački banaka, policiji nije trebalo mnogo vremena da identifikuje i uhapsi počinioce.

Tokom ispitivanja, nakon što je video fotografije iz banaka, Viler je u neverici rekao: "Ali, stavio sam limunov sok. Stavio sam limunov sok."

DŽonson je osuđen na pet godina zatvora, pošto je svedočio protiv svog partnera. S druge strane, Viler je dobio 24 godine.

(Telegraf.rs)

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