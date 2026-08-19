U parku kažu da priroda ponekad pokazuje i svoju siroviju stranu, ne samo idilu i pitomost nego i prave scene iz divljine.

- Još jedan zanimljiv video stigao nam je s terena! Priroda ponekad pokaže svoje lice koje nije uvek nežno i pitomo. Ovaj zanimljiv prizor u NP Severni Velebit zabeležio je naš čuvar prirode Adam Rukavina – poskok je uhvaćen u trenutku dok se hrani, čini se, senicom. 

- Poskoci su predatori i važan deo prirodnog ekosistema, a njihov jelovnik čine različite životinje, među kojima su najčešće mali sisari, gušteri i ptice.

- Iako je jedna od najotrovnijih zmija na ovim prostorima, poskok po pravilu izbegava čoveka i nije agresivan ako se ne oseća ugroženo. Pogledajte prizor iz divljine koji se retko može videti uživo – priroda bez filtera, upravo onakva kakva jeste - navodi Nacionalni park Severni Velebit u opisu videa.

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Inače, poskok se smatra najopasnijom i najotrovnijom zmijom na ovim prostorima. Za razliku od nekih drugih zmija, povremeno se penje po grmlju i niskom drveću, bilo u potrazi za plenom, bilo da se ugreje na suncu.

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