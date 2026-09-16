Izvođač radova primetio je grešku tek nakon uklanjanja starog asfalta i o tome obavestio opštinu. Ipak, odlučeno je da se radovi završe i to po nešto nižoj ceni od prvobitno ugovorene.

Novi asfalt dobila je ulica Ojanperantije, u blizini centra Ilmajokija, u dužini od nešto više od 350 metara.

Tehnička komisija odlučila je da troškove, koji iznose oko 30.000 evra, pokrije iz sredstava namenjenih projektima za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Zbog ovog neplaniranog dodatnog troška neće biti ugrožena realizacija drugih deonica čije je asfaltiranje već bilo predviđeno programom.

Iz opštine Ilmajoki za Yle.fi su naveli da je do greške, između ostalog, došlo zbog promene naziva ulice.

Zbog vesti o ovom slučaju, nekoliko stotina metara puta u mirnom stambenom naselju privuklo je pažnju medija, zbog čega se javnosti obratio tehnički direktor opštine Ilmajoki Pavo Perela, koji smatra da je ova deonica donela pozitivnu pažnju opštini.

- Sada imamo ulicu koja je na nacionalnom nivou veoma značajna po svom asfaltu - našalio se on komentarišući interesovanje medija.

Perela, međutim, ne smatra da je ono što se dogodilo bila greška u pravom smislu te reči. Kako kaže, u pitanju je bila zabuna ili svojevrsna pozitivna slučajnost, ali nikako nešto loše.

- Ovo je situacija u kojoj su svi na dobitku. Korist su imali stanovnici, opština, a možda čak i izvođač radova koji je napravio zabunu - rekao je Perela.

I Mamihentije, ulica koja je prvobitno bila predviđena za asfaltiranje, takođe je dobila novu podlogu.

(Telegraf.rs)

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