Ova šarmantna devojka otkriva zašto su joj baš naši muškarci zapali za oko i šta ju je nateralo da toliko snažno prigrli balkanski način života.

Široki osmeh, prelepa kosa i šarm – to krasi Anđelu, a na početku razgovora prisetila se kako je izgledao njen prvi dan u Srbiji i otkrila da je imala sumnje kada je njen izgled u pitanju, sve dok nije došla u Srbiju.

- Kada razmišljam o iznenađenjima koje mi je život ovde doneo, jedno od najvećih jeste to koliko se promenio način na koji doživljavam sebe. To sam opisala u jednom videu: na Kubi sam se osećala kao dvojka od deset, a u Srbiji kao desetka. Moje lice je ostalo isto, ali su okruženje i način na koji osećam da me drugi vide drugačiji. To iskustvo me je navelo da se zapitam koliko ono što mislimo o sopstvenoj lepoti zavisi od mesta u kojem živimo – kaže ona za Telegraf.

Dok mnogi maštaju o tome da se presele na neku egzotičnu destinaciju, Angelita je svoj mir i budućnost pronašla upravo u Srbiji. Kada je došla, usledio je i blagi kulturološki šok, a ona nam je otkrila šta je ono po čemu se najviše razlikujemo.

- Srbi se ponekad predstavljaju kao snažni, ozbiljni i uzdržani ljudi, ali meni je posebno zanimljiva ta emotivna i nežna strana koja se pokaže kada se razvije poverenje. U tome prepoznajem sličnost sa nama. Možda je razlika u načinu na koji pokazujemo tu toplinu: mi Kubanci je obično pokažemo odmah, kroz razgovor, humor i gestove. Volim da otkrivam te sličnosti iza toliko različitih prvih utisaka – rekla nam je ona.

O Srbiji slušala još od detinjstva

O Srbiji je slušala još od detinjstva. Davnih dana upoznala se sa našom kulturom i običajima kroz priču, tako da njena slika o našoj zemlji nije nastala baš preko noći.

- Kao i mnogi Kubanci, tražila sam mesto gde bih mogla da počnem od nule i pronađem više mogućnosti da izgradim svoju budućnost. Izabrala sam Srbiju jer je deo moje porodice ovde već izgradio svoj život, pa sam imala malo porodično gnezdo iz kojeg sam mogla da krenem. Još od detinjstva slušala sam o Srbiji i poznavala neke njene običaje. Zahvaljujući iskustvu svoje porodice, doživljavala sam je kao bezbednu zemlju u kojoj su Kubanci dobrodošli. Taj spoj mogućnosti, porodice i poverenja bio mi je dovoljan da napravim taj korak – kaže ona.

Danas živi u Beogradu, radi u jednom hotelu, ali bavi se i modelingom i kreira sadržaj za društvene mreže o svom životu u Srbiji.

- Gradim svoj put u više pravaca, učim jezik, radim i razvijam svoju kreativnu stranu. Na društvenim mrežama delim kako izgleda kada jedna Kubanka počne da se oseća kao kod kuće u zemlji toliko drugačijoj od one u kojoj je odrasla – rekla je Angela.

"Moj budući muž će biti Srbin"

Ipak, koliko god da se u Srbiji oseća kao kod kuće, njeni koreni i domovina joj nedostaju.

- Nedostaje mi osećaj da mi je sve poznato – da govorim bez prevođenja u glavi, da se našalim i da me odmah razumeju, da prepoznajem zvuke i običaje. Možeš da gradiš život koji te raduje u drugoj zemlji, a da ti istovremeno nedostaje onaj osećaj pripadnosti koji postoji i pre nego što izgovoriš ijednu reč – iskrena je ona.

Ipak, ono što je obradovalo mnoge njene pratioce, posebno pripadnike jačeg pola, jeste njen video u kojem je rekla da će njen budući muž biti Srbin, a ona nam je otkrila šta je ono što voli kod naših muškaraca.

- Rekla sam to pomalo vragolasto, mada ima i malo istine u tome. Privlači me taj spoj snažnog izgleda i nežne strane koju otkrivaš dok ih upoznaješ. Dopada mi se taj kontrast, a što se budućeg muža tiče… videćemo da li će mi život na kraju dati za pravo – poručila je ona.

Telegraf

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